На ковре-вертолете

Первые новости с сюжетом "Дмитрий Медведев пересел на вертолет" появились в Интернете в октябре 2012-го года.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев будет передвигаться по Москве на вертолете, чтобы разгрузить столичные автомагистрали, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Наталью Тимакову. - писал тогда сайт "Деловой Петербург".

В ответ на волну критики в адрес ленинградского губернатора, заругавшего петербуржцев за показывание "всяких пальцев" кортежу Медведева, российские власти продемонстрировали готовность идти навстречу. - писал тогда портал Delfi, но он же предсказывал, что замена автотранспорта на воздушный может привести к "пробкам" в небе - понятно, что его будут активно "расчищать" для пролета вертолета премьера. И. кажется, не ощибся - в четверг стали известны подробности инцидента в небе над аэропортом Шереметьево, когда, как утверждается, нескольким самолетам в течение длительного времени не давали посадку как раз из-за вертолета премьера.

Рассказ одного из пассажиров рейса Анапа-Москва пересказывает телеканал "Дождь".

Виктор и Анастасия только из отпуска — отдохнувшие, загоревшие и злые. Их перелет из Анапы в Москву вместо 2 часов занял все 5 и заставил пассажиров немало понервничать.

«Было ощущение неприятного непонимания, когда идет самолет на один круг — каждый был в такой ситуации, и это повторяется еще раз и еще раз, молчат стюардессы… самолет снизился, я уже посмотрел в интернете — снизился на 300 метров, видимо, команда уже была или командир надеялся, что дадут посадку. И в последний момент он берет вправо и самолет набирает высоту, скорость», — рассказывает Виктор.

Дети плакали, стюардессы молчали, самолет нарезал круги над аэропортом, затем ушел на дозаправку в «Домодедово» — потом перепуганным пассажирам пилот объявил: посадку не дали из-за правительственного борта.

«Посадка была достаточно нормальной, все начали радоваться, когда мы сели, но тут включились динамики, и командир сообщил, что самолет не смог совершить посадку в «Шереметьево», потому что правительственные вертолеты совершали посадку в «Шереметьево» и небо было закрыто», — отметила Анастасия.

Пассажиры, которые из Москвы должны были лететь дальше, опоздали на свои рейсы.

Один из пассажиров, как утверждается, опоздал на пересадку на Камчатку. Сайт Znak.com приводит подробности того, что Медведев делал в Шереметьево:

Вместе с премьер-министром в Шереметьево приземлились помощник президента Игорь Левитин, министр транспорта РФ Максим Соколов, губернатор Московской области Андрей Воробьев. Все прибывшие инспектировали аэропорт перед чемпионатом мира по футболу —2018. На совещании после прошедшей проверки премьер призвал заботиться о пассажирах.

В репортаже Первого канала от 23 июня (именно тогда произошел визит премьера в Шереметьево) приведены такие слова Медведева:

Медведев подчеркнул: аэропорт – это первое, с чем сталкиваются гости страны, и фактически первое, что они запоминают. Так что помимо удобства инфраструктуры, нужно уделить серьезное внимание улучшению работы аэропортовых служб.

График полета рейса Анапа-Москва SU1547, кружившего в воздухе и совершившего посадку в Домодедово вместо Шереметьево, можно найти на сайте flightradar24.

Сам Медведев и пресс-служба правительства пока не комментировали инцидент.