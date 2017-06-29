Дурова дожали. Дуров победил

Угроза блокировки мессенджера Telegram, которую активно обсуждали в Сети с прошлой недели, похоже, миновала. Роскомнадзор отказался от части своих требований, а Павел Дуров в ответ написал на своей странице ВКонтакте, что не возражает против регистрации, хотя требования "пакета Яровой" соблюдать по-прежнему не намерен:

Глава Роскомнадзора открестился от желания получить доступ к личной переписке пользователей Telegram и заявил, что все, чего он ждет от нас для выполнения закона, – это предоставление информации о компании Telegram:



"Никакой речи о том, что будет доступ к переписке пользователей, не идет. Вопрос только об одном – о пяти идентификаторах, которые мессенджер должен сообщить в Роскомнадзор, они официально будут внесены в реестр распространения информации. На этом точка" (А. Жаров)



Регистрационные данные о компании-издателе Telegram – не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC391410 Электронный адрес abuse@telegram.org, куда наша команда принимает жалобы на контент, связанный с пропагандой терроризма, также публичен и известен Роскомнадзору.



Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации, однако мы не будем выполнять антиконституционный и нереализумый технически "закон Яровой" – равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram.

Данных, которые привел Дуров, действительно оказалось достаточно для того, чтобы зарегистрировать Telegram в реестре распространителей информации под номером 90 ­­– более того, сотрудники Роскомнадзора согласились сделать это сами.

Vasily Sonkin

Дуров дал ркн данные из открытого доступа, которые им последние три дня уже раз 300 прислали, тем самым выполнив формально свои обязательства. Правильно, молодец.

Varlamov.ru

В Китае есть особый "культ лица". Иностранцу его понять сложно, точнее, сам культ понятен, но непонятна его важность. Лицо – или репутация, достоинство – для китайца куда важнее, чем для европейца. Китаец может выйти из переговоров проигравшим, и это будет для него нормальным, но не может выйти, потеряв лицо. В китайских телешоу стараются не смаковать неудачи лузеров. Для китайской женщины, которой изменяет муж, аргумент "Не поднимай шум, а то твой муж потеряет лицо!", весьма весомый.

Переговоры Роскомнадзора и Дурова шли по китайскому сценарию. РКН пришёл и попросил доступ к мессенджеру, его послали. Стерпеть обиду было никак нельзя! В ход пошли угрозы, обвинения в поддержке терроризма и разоблачительные сюжеты на федеральных каналах. Дуров был спокоен и стоял на своем. В итоге Роскомнадзор нашёл способ выйти из переговоров полностью проигравшим, но сохранить лицо. Вроде не так обидно получилось.

Большинство комментаторов, впрочем, считает, что лицо Роскомнадзора в этой ситуации все же изрядно пострадало – причем эту точку зрения высказывают не только оппозиционные, но и провластные комментаторы.

Konstantin Adadurov

я правильно понял, что публичное согласие Дурова на внесение в "реестр" и без того общедоступных публике данных выдано за победное получение всех вожделенных "ключей шифрования"???

Екатерина Шульман

Правильно я понимаю, что Дуров прислал Роскомнадзору ссылку на свои Terms of service или что-то в этом роде, а те ответили - большое спасибо, только об этом и мечтали, благодарим за ваше сотрудничество, вы больше не друг террористов, а законопослушный мессенджер? А маховик репрессий так что-то и не машет? Хорошо быть, скажу вам, тем мудрецом, который больше всех в Китае понимал в лошадях, и потому не имел надобности отличать жеребца от кобылы. Я вот тоже блокчейн от чекина не особо отличаю, не говоря уж о том, что такое шифрование и где оно сидит, но я знаю состояние и возможности нашей административной системы. Так что вот мой экспертный прогноз от 23 июня. Кому еще прогноза со стопроцентной сбываемостью "НИЧЕГО ЭТОГО НЕ БУДЕТ" - обращайтесь.

Методичка

Довольно очевидно, что цель сегодняшнего заявления Дурова - это оттянуть момент блокировки Telegram в России до реализации в мессенджере универсальной защиты от подобных блокировок в принципе. Ну и заодно можно Жарова поставить в неудобное положение, но это уже для души.

Leonid Volkov

Ну я ж говорил, что войдет под номером 90.

Вот он и вошел под номером 90.

Унижение Жарова получилось полнейшее, очень приятно.

​PLUSHEV

Это не Дуров обыграл, нагнул и обул Жарова. Этом сам Жаров все это сделал с собой. Ему же надо было "только внести в реестр"? Ну вот, пожалуйста.

Anastasia Golitsyna

Слушайте, ну это очень смешно. Сан Саныч сам будет регить Дурова в реестре. Ай да Паша, ай молодец)))

«Мы внесём Telegram в реестр распространителей информации, если сведений из открытых источников, предоставленных Дуровым, достаточно» — заявил Жаров Интерфаксу.

А то, что он не будет законы исполнять, как бы и ладно. Террористы? какие террористы? это вам все телек наврал!

Что произошло то? Сам что-ли позвонил?

Новая волна шуток по поводу "террористов, использующих Telegram", была неизбежна.

Сталингулаг

Ещё только вчера весь телеграм был одним сплошным террористом, который бесплатно раздаёт наркотики, показывает порно, берёт взятки и устраивает революции, а уже сегодня удобный мессенджер, созданный нашим талантливым соотечественником, прелесть, а не мессенджер, нужно всем установить, как раньше-то без него жили, непонятно. И во всей этой чехарде с блокировкой нет никакой морали. Вот всё именно так в стране и работает. А точнее [вообще] не работает. Поэтому так и живём

Павел Пряников

Телеграм добавили в реестр Роскомнадзора, и сразу террористы сдались.

​Передайте Путину

Владимир Владимирович, спасибо что за столь короткое время изгнали из телеграма всех душманов. Теперь мы - свободные люди демократической России, можем без всяких опасений слать друг другу смешные картинки. Иншалла

Но лучше всех пошутил Рамзан Кадыров, которого многие пользователи не вполне всерьез призывали "защитить" мессенджер.

Dmitriy Anshakov

Мне вот таки интересно, какую роль во всем этом цирке сыграло напоминание Рамзана Ахматовича о том, что он тоже пользуется Телеграммом? Сдается мне, что не самую последнюю.

После того, как Роскомнадзор с Павлом Дуровым пошли на мировую, в Telegram-канале​ Kadyrov_95 появилась запись:

Телеграмм не заблокируют. Не благодарите😎

Запись удостоилась рекордного количества перепостов.

Сайберсекьюрити и Ко.

Рамзан Кадыров на страже свободы российского интернета!

Великий Комбинатор

Жаров извинился?

История с несостоявшейся блокировкой добавила ореола славы фигуре Павла Дурова. ​

Alexey Polyarinov

Борьба российской власти с Дуровым — это совсем не про контроль. Это история о динозавре, который своим рептильным мозгом чувствует, что время ускользает от него, что новые люди уже пришли, и потому превентивно мочит их, надеясь таким образом отсрочить свою смерть, остановить время.

Я рад, что Павел Дуров есть, и что он не идет на компромиссы. И самое прекрасное, что школьники, новое поколение, — они будут именно с него брать пример. Они (я верю) не вырастут терпилами. Они будут знать, что регалии, дипломы, близость к власти — все это ерунда. Единственное что сегодня важно — это адаптивность, способность максимально быстро учиться и усваивать новые знания и использовать их. Играть на опережение.

И Павел Дуров как раз такой новый человек, играющий на опережение, который самим фактом своего существования рушит и отменяет старые иерархии; причем, что иронично, ему даже ничего не нужно делать, он все продумал заранее, раскидав сервера Телеграма по всему миру, так, что ни один вертухай никогда до них не доберется, и теперь, запасшись поп-корном, наблюдает за тем, как устаревшие, архаичные институции тужатся, надеясь отменить будущее.

Вообще, это довольно трогательно — смотреть как динозавры пытаются стереть из сети информацию о том, что они вымирают.

Сложно стереть что-то из сети, если ты тиранозавр, ведь у тебя короткие кривые ручки.

Другие видят в создателе Telegram ловкого и беспринципного бизнесмена российского разлива, а в разрешении конфликта с Роскомнадзором – знак того, что в дальнейшем Дуров пойдет и на другие уступки.

Дмитрий Бавырин

Мне уже попадались рассуждения о том, что в лучшем мире Павел Дуров мог бы сделать политическую карьеру как молодой и успешный оппозиционный лидер нового поколения с прогрессивными либертарианскими взглядами. Только для этого, мол, нужно быть не Россией, а Исландией или Голландией.

В этой части у меня имеются серьезные возражения.

Если Гитлер нападет на "Роскомнадзор", я найду несколько теплых слов в адрес Гитлера, но в случае с политиками одной из точек сборки является их биография.

Сначала перспективный лидер спер идею Facebook вплоть до мелочей дизайна, успев раскрутить проект до того, как это заметили. Потом отметился рядом акций нувориша типа разбрасывания денег из окон, целенаправленного наезда на гаишника и хамоватых предъяв Цукербергу вместе с его "тонущим кораблем", то есть, FB. Наконец, создал мессенджер, ставший основным инструментом пропаганды "Исламского государства" - и именно в этом качестве прославившийся на весь мир.

Собственно, именно поэтому Павла Дурова все знают и любят.

Какая Исландия? Какая Голландия? Такие перспективные лидеры возможны только в России. Россия - это неотменяемое условие.

Юрий Лотов

Новость. "Дуров заявил о согласии на включение Телеграм в реестр Роскомнадзора." Ай-яй-яй, кто бы мог подумать.

Alexander Izryadnov

Одной из стратегий популяризации бренда/продукта является героизация основателя. Тогда не только мелкие штуки, но и жёсткие фейлы аудиторией автоматически не зачитываются и прощаются, а то и в позитив могут быть обращены. Сперва в ВК, а теперь и в Телеграм. Те же люди, которые кричали, что Паша не сдастся и ничего РКН не предоставит, сегодня благополучно продолжают пользоваться приложением, и ни вера в Пашу, ни приверженность сервису у них ни на сек не пошатнулись. Маск, Джобс - все единая технология героизации.

Aleksandr Popov

РКН добился своего на этом этапе: внёс Телеграмм в реестр. Следущий этап: принудить всех входящих в список дать ключи шифрования - вы же сами, добровольно, дали свои данные, согласились работать на нашем правовом поле.

Artem Kozlyuk

Не знаю, предполагает ли Павел, что внесением в реестр ОРИ - для него лишь только всё начинается.

И теперь он будет препираться не с РКН, а с ФСБ.

Не знаю - публично ли или кулуарно...

Andrei Soldatov

Именно. И эта часть взаимоотношений не будет столь публична, как препирательства с РКН.

Юрий Синодов

Куда б я копал, будучи журом отвечающим за силовой блок и чтецом новостей про "Дурова-Жарова":

Жарову бодаться с Дуровым помогает ФСБ.

Значит, ФСБ выгодно/надо как-то пообщаться с Дуровым.

Террористы задержанные три месяца назад ФСБ не интересны, очевидно.

Значим им интересен кто-то ещё.

Поскольку общаться хотят с Дуровым, то можно предположить, что им интересен кто-то ещё, общавшийся/общающийся через Telegram

Вопрос для исследования: что могут собираться делать те люди, которые общаются через Telegram и которыми интересуется ФСБ?

Предположительный ответ: судя по направленности и роду службы ФСБ - это люди склонные к достаточно серьезным преступлениям. Но надо уточнять и проверять. Могут быть и более прозаичные преступники.

Возникает ещё один вопрос для исследования: "Когда?" Судя по горячке — в ближайшее время ФСБ всё надо узнать. Но надо уточнять и проверять.

Ruslan Leviev

Опять складывается ситуация, когда вокруг одного и того же поступка прокремлёвские люди кричат «Да он издевается, он фактически не пошёл навстречу никаких данных не передал!», а оппозиционные люди кричат «Да он издевается, он же теперь будет сотрудничать с РКН и ФСБ, и будет отдавать им все данные!»

Многим не верится, что власти смогут чего-либо добиться от Дурова.

Ilya Shumanov

Загадка: Как можно заставить раскрыть данные о пользователях мессенджера Telegram через владельца Telegram Павла Дурова, который:

1) имееет гражданство карибского островного государства Сэнт Киттс и Невис, которое можно купить любому у кого есть $400k.

2) резидент (постоянное проживание) в Финляндии [начало 2017]

3) владеет британской компанией Telegram messenger LLP (под его контролем находится 75%

4) Российских юридических лиц не имеет и в России не появляется

Правильный ответ: Никак

Михаил Пожарский

После заявления Дурова про регистрацию снова слышен хор мамкиных аналитиков, инсайдеров и экспертов: "Мы же вам говорили, что телеграмм не заблокируют! Там же идет война башен!" Напомню, что живете в государстве, которое еще в 18-ом веке обязало священников стучать, нарушая тайну исповеди (под страхом пытки и смерти), всегда стремилось контролировать все и вся, и где большую часть 20-го века действовал жесточайший тоталитарный режим. Война башен здесь может быть, разве что, в формате, когда одна башня предлагает четвертовать, а другая - вешать. И никакой дискуссии формата "запретить или нет" там нет. Они по умолчанию хотят запретить ВООБЩЕ ВСЕ. Не происходит этого лишь по двум сугубо техническим причинам.

1. Причина первая - невозможность. Они там, наверняка, были не прочь запретить весь интернет вообще. А заодно и радио, газеты, телефон и телеграф. Ну так, на всякий случай. <...>

2. Причина вторая - тупость, убожество и тотальная коррумпированность исполнительного аппарата. На самом деле я убежден, что когда-нибудь нужно будет поставить два огромных монумента из чистого золота: один памятник чиновничьей тупости, другой - чиновничьей жадности. Именно эти два фактора делают жизнь в России не настолько ужасной, насколько она могла бы быть, если бы все указания верховных людоедов исполнялись в точности, а не саботировались бы в процессе путем взяточничества, лени и всеобъемлющего раздолбайства. <...>

Поэтому нет никакого смысла гадать, чего там хотят в Кремле - они всегда хотят самого худшего из возможных вариантов. Просто хотелка-запрещалка у них ограниченного радиуса действия. <...> Но если вы вспомните историю российского интернета, то увидите, сколько всего они у нас УЖЕ отняли. 10-15 лет назад и помыслить было нельзя, будто можно запретить какое-то средство передачи информации как таковое. Нельзя было представить и досудебной блокировки сайтов. Тогда не сажали за репосты. Да и за посты тоже. Тогда Яндекс еще делал честные новости, а ВК по праву принадлежал своему создателю. Так вот вспомните всю эту масштабную историю наступления на наши свободы и снова задайтесь вопросом: хотят ли они запретить мессенджеры? Разумеется, хотят. И запретят. Если смогут.

Тем временем приложение Telegram вышло на первое место по популярности у пользователей iPhone в России.

Давыдов.Индекс

Павел Дуров в Москве: зарегистрировать, но не сдавать.

До 400К скачиваний приложения Telergam за последние 2 дня.

Хамон и камамбер отдыхают.

Аркадий Дубнов

Рекламная кампания Telegram признана успешной и подошла к концу?

Артем Кудрявцев

Дуров получил долю хайпа, вывел Telegram на первое место в апстор и согласился зарегистрироваться в реестре, отдав при этом открытые данные.

Роскомнадзор. Запрещаем нативно - для вашего бизнеса эффективно!

German Kaplun

О чем я вам и говорил! Никакого бана Телеграм и не планировалось, а совместная с Роскомнадзором акция по переводу аудитории на единственный популярный отечественный мессенджер проведена на отлично. Мои поздравления пиарщикам и всем участникам! Сделано было круто!

Konstantin Andryunin

Даю подсказку - это была спланированная компания по популяризации телеги в рф. Эта же схема уже была опробована в Иране, теперь там у телеграма 80% маркет шэра. А вот кому это надо и как в этом участвует Паша догадайтесь сами :)

Екатерина Винокурова на Znak.com высказывает еще одно предположение по поводу того, кому мог сыграть на руку скандал вокруг Telegram:

В последние дни началась навязчивая пиар-кампания «альтернативного» Telegram мессенджера TamTam, разработанного Mail.Ru Group. Некоторые чиновники, знакомые автора статьи, с грустью сказали, что начальство рекомендует им установить этот мессенджер вместо «вражеского» Telegram (переписка по этому поводу шла, конечно, в Telegram). <...> Со стороны кампания мессенджера TamTam производит впечатление неловкой попытки навязать продукт, пользуясь случаем, когда у конкурента есть проблемы с властями. Более того, такая же схема, как с Telegram, может быть использована для вытеснения с рынка практически любых иностранных мессенджеров — чиновникам Роскомнадзора будет достаточно сослаться на информацию от спецслужб, что их используют террористы (на самом деле есть большое количество мессенджеров, которые, в отличие от Telegram, даже не привязаны к номеру мобильного телефона, в них используется система одноразовых ников. Российские чиновники активно пользуются ими в свои коммуникациях и постоянно осваивают все новые). То есть под видом борьбы с терроризмом может скрываться банальная недобросовестная конкуренция.