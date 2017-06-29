Понять мышление Кремля

Трудно гадать, как именно воспримет Владимир Путин опубликованный накануне доклад Разведывательного управления США о российских вооруженных силах, однако рискнем предположить, что он может быть многим доволен. Например, замечанием о том, что "с момента возвращения к власти в 2012 году, президент Владимир Путин стремился к укреплению позиций России как великой державы на мировой сцене и к пересмотру мирового порядка", или же со словами из предисловия, написанного директором американской военной разведки генерал-лейтенантом Винсентом Стюартом: "В последующее десятилетие Россия может стать еще более уверенной в себе и мощной". Таким образом, подтверждается нарратив, искусно внедряемый самим Путиным - о "России, встающей с колен" и бросающей вызов США в борьбе за "многополярный мир" (упоминание об этом предлоге для действий Москвы также содержится в докладе).

Другие положения документа "Российские вооруженные силы: строительство армии для укрепления великодержавных устремлений", впрочем, могут не столь обрадовать российского президента. В предисловии говорится, что действия России, в том числе и укрепление ее Вооруженных сил, представляют "важный вызов Соединенным Штатам", и следовательно США долджны "предугадывать действия России", а не только реагировать на них, понимать военные и невоенные возможности России и разработать такую стратегию, которая могла бы, с одной стороны, помочь предотвратить конфликты, а с другой - защитить американские национальные интересы.

Главной целью Путина в докладе называется возвращение России статуса великой державы и равнозначного партнера США, для чего используются разные методы - от чисто силовых, вроде аннексии Крыма, до дипломатических и информационно-пропагандистских.

Помимо описания российских Вооруженных сил - от ядерных сил до флота - доклад касается и действий России в киберпространстве, и средствами так называемой soft power (включая информацию и пропаганду). В главе о пропаганде говорится, что она характеризуется "смесью истинных и ложных утверждений", направленной через различные источники (включая прокремлевские сайты, ТВ, ботов и троллей в соцсетях и, наконец, "проплаченных журналистов" в Западных СМИ) на разную аудиторию - включая определенные целевые группы на Западе и западные элиты.

Важное место в докладе занимает попытка анализа военной доктрины Кремля и того, что именно в Москве рассматривают как угрозу.

Москва безусловно рассматривает Соединенные Штаты и их партнеров по НАТО как важную угрозу безопасности России, ее геополитическим амбициям, и, что наиболее важно - власти текущего режима в Кремле - говорится в докладе. К такому выводу американские специалисты пришли на основании в том числе и открытых источников, например Стратегии национальной безопасности России.

Россия также отличается глубоким недоверием к попыткам продвижения демократии в мире со стороны США и к тому, что рассматривается в качестве попытки со стороны США навязать единые глобальные ценности. Москва обеспокоена тем, что она рассматривает как попытки со стороны США диктовать международные нормы, которые угрожают основам кремлевской власти, рассматривая их как лицензию на зарубежное вмешательство во внутренние дела. <...> Кремль убежден, что США закладывают фундамент под смену режима в России - это убеждение было еще более укреплено событиями на Украине, говорится в докладе, где отмечается, что украинский Майдан рассматривается как звено цепи, включающее в себя войну в Косово, интервенции в Ираке и Ливии, "цветные революции" и Арабскую весну.

Доклады о военной мощи Советского Союза публиковались разведывательным сообществом США до 1991 года - отмечает агентство AP. В нынешнем году традиция возобновилась - уже по отношению к России.

Доклад носит аналитический, а не рекомендательный характер - в нем не содержится конкретных рекомендаций относительно политики по отношению к России, как нет и соображений относительно того, насколько Москва права в своих оценках угроз.

Публикация доклада военной разведки совпала с публикацией письма пяти конгрессменов-демократов в журнале Time. Они определяют "путинизм" как, с одной стороны, угрозу для США, а с другой - как некое пространство возможностей.

Путинизм назван в письме "философией диктатуры, объединенной с экономической клептократией". В числе других угроз (включающих в себя запрещенное в России "ИГ", Северную Корею и Китай) путинизм особенно опасен, как пишут авторы, своим экспансионизмом, а также "экспортом" путинизма на Запад, в том числе и в сами Соединенные Штаты. Необходимо, по мнению авторов письма, адаптировать существующие институты для того, чтобы "остановить распространение путинизма". Утверждается, что любые шаги по противостоянию Кремлю должны строиться на общих ценностях - таких как демократия и стремление к общему благу. При этом допустимы "прагматические компромиссы" и недопустимо насаждение ценностей силой.

Во-вторых, особое внимание уделяется необходимости укреплять отношения США с союзниками. Необходимы и чисто военные меры - авторы письма выступают за укрепление обороны европейских союзников США, а не за гонку ядерных вооружений. Признается, впрочем, что победить "путинизм" можно не военным путем, а сочетанием дипломатии и экономических рычагов. Наличие стратегии борьбы с путинизмом и ее воплощение в жизнь - считают авторы - может помочь Западу преодолеть кризисные явления и укрепить его экономику и институты, точно так же, как это произошло во время Холодной войны.