ФРГ запретила президенту Турции выступать перед соотечественниками

Правительство Германии отклонило запрос президента Турции Реджепа Эрдогана на выступление перед турецкой диаспорой в Гамбурге во время саммита "Большой двадцатки" в начале июля. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль. В правительстве Германии подтвердили, что заявление Габриэля согласовано с канцлером Ангелой Меркель.

Глава германского МИД отметил, что на фоне разногласий между Берлином и Анкарой обращение президента Турции к соотечественникам было бы "неуместным". Габриэль также высказался за общий запрет выступлений зарубежных политиков не из стран ЕС незадолго до парламентских выборов, которые намечены на сентябрь.

О намерении Эрдогана выступить с речью перед соотечественниками в Германии стало известно накануне. МИД ФРГ подтвердил получение официального запроса Анкары.

Ранее в Германии запретили мероприятия с участием главы Минюста Турции Бекира Боздага и министра экономики Нихата Зейбекчи. Они собирались агитировать в пользу конституционной реформы Эрдогана. Власти ФРГ заявили, что организаторы не могут обеспечить безопасность участников мероприятий. Тогда же власти Нидерландов отказали во въезде в страну министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу. Дипломат также планировал выступить на митинге перед представителями диаспоры. Власти сочли, что акция представляет угрозу общественной безопасности.

