Дело о гибели задержанного в ОВД Усть-Джегуты будет пересмотрено

Верховный суд Карачаево-Черкессии отменил оправдательный приговор четверым сотрудникам Усть-Джегутинского отдела полиции, которых обвиняли в избиении задержанного до смерти. Об этом сообщает правозащитная организация "Общественный вердикт".

Дело отправлено на новое рассмотрение, подозреваемых поместили под домашний арест. Судья Ирина Айбазова, которая вынесла оправдательный приговор, получила частное постановление.

Обвинение требовало приговорить сотрудников правоохранительных органов, включая начальника отдела полиции города Усть-Джегута Расула Мамчуева, к реальным срокам до 15 лет. Осужден был только оперуполномоченный Асхат Лайпанов, а остальные получили право на реабилитацию.

3 февраля 2014 в районном отделении полиции Усть-Джегуты скончался 26-летний Мурат Борлаков. Свидетели утверждают, что его жестоко избили полицейские. Незадолго до этого у молодого человека произошел конфликт с начальником полиции Мамчуевым, отмечают в "Общественном вердикте".

