Неудачный пиар

К Алексею Навальному пришли представители ФСИН, вновь "в игре" замена условного срока реальным -

Но у сторонников Навального сегодня есть и небольшой повод для радости - пиар-директор "Мегафона" Петр Лидов, назвавший участников акции протеста на Тверской 12 июня "малолетними дегенератами", кажется, ответит за свои слова.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники:

По словам источников, в компании в целом давно не очень довольны Лидовым. В частности, по словам одного из собеседников, у руководства вызывало вопросы то, что он долгое время совмещал должность PR-директора с работой в качестве ведущего на телевидении.

Недавно у «Мегафона» случились две крупные аварии, в результате которых абоненты оператора не могли совершать звонки. Стратегия, которую выбрал Лидов для освещения этих событий, не понравилась компании, знают два его знакомых. Сотрудник оператора признает, что нарекания по работе Лидова и правда были.

Однако последней каплей стал твит Лидова об участниках июньского протеста (опубликован 14 июня), говорят собеседники «Ведомостей». Тогда по всей России прошли массовые акции протеста против коррупции, только в Москве задержали более 800 человек, 126 из которых – несовершеннолетние.

Лидов назвал их в своем твиттере «малолетними дегенератами». На следующий день он извинился перед читателями и объяснил «Медузе» свой поступок так: «Просто я был там рядом, гулял с дочкой, все было так хорошо, было такое хорошее настроение, а потом началось вот это».

Ни Лидов, ни "Мегафон" не подтвердили и не опровергли увольнение менеджера. Сейчас он в отпуске.

Твит Лидова о "малолетних дегенератах" вызвал настоящую бурую в твиттере - множество пользователей заявили, что разрывают контракт с "Мегафоном", в том числе и начальник штаба кампании Навального Леонид Волков. В конце концов Лидов удалил твит.

Сообщение об увольнении было встречено многими с чувством глубокого удовлетворения.

Oleg Kashin

Ну и кто тут дегенерат.

Базовая станция МТС

СРОЧНО: МЕГАФОН ОСТАНОВИЛ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИРУСА ПЕТЯ

Русское будущее:

Даже сейчас, в 2017 году, остаются люди, которые спрашивают: справедливо ли обвинять компанию "Мегафон" в том, что ее PR-директор в личном Твиттере назвал часть клиентов дегенератами? Ведь он говорил от своего лица. А как же свобода слова?



Краткая лекция по успешной жизни и работе в XXI веке: понятие "справедливость" не существенно, поскольку не поддаётся цифровизации и алгоритмизации. Всё. Вы не можете объяснить искусственному интеллекту, что является справедливым, а что нет, и не можете описать справедливость внутрикорпоративными регламентами.



Так что актуальным является один вопрос: причиняют ли действия сотрудника ущерб репутации (а следовательно, прибыли) работодателя, или нет.



В данном случае ответ, к сожалению, однозначный.

Бойцы вспоминают минувшие дни:

В окопах интернета

Первым человеком которого громко уволили за публикацию в интернете, был Андрей Баранов (в те годы сотрудник Яндекса). Пост в ЖЖ, послуживший причиной увольнения звучал примерно следующим образом "заболел, а зарплату задерживают, одолжите на лекарства". Было это лет 15 назад.

Есть и мнение, что в конце концов у Лидова все будет хорошо.

Оператор Нооскопа

А вот Лидов, который из-за "малолетних дегенератов" уволился - его ведь возьмут куда-нибудь в околокремлевские структуры? А то как-то несправедливо получится, человек удобную мысль высказал, а его на мороз.