Лидеры ЕС займут на саммите G20 единую позицию по климату и торговле

Лидеры стран Евросоюза договорились о совместных усилиях в борьбе с глобальным потеплением и в сфере либерализации мировой торговли.

В принятом в четверг в Берлине совместном заявлении подчёркивается, что страны Европы не пытаются изолировать президента США Дональда Трампа, хотя и кардинально расходятся с ними по указанным вопросам.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны ЕС стремятся донести до участников предстоящего в Гамбурге саммита "Большой двадцатки" их общую решимость добиваться поставленных целей и одновременно готовность к поиску компромисса с Трампом, который объявил о выходе США с 1 июня из Парижского соглашения по климату (2015 г.).

Выступая в четверг в Берлине, глава Европейского Совета Дональд Туск заявил, что "Европа становится главным ориентиром для всех сторонников демократии и прав человека". По словам Туска, именно поэтому все страны ЕС займут общую позицию на саммите "Большой двадцатки" 7-8 июля.

