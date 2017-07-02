Искусство кино. Эфир в 18.05

“Искусство кино” под руководством Даниила Дондурея как журнал о жизни, обществе и политике. Качества интеллектуала Даниила Дондурея: политическая позиция профессионала, создание поля диалога и солидарности, строительство институций и сообществ. Интересы социолога Дондурея: общественные страхи и конфликты, режимы и системы, поведение и поступки в рамках паратоталитарных моделей. Почему Дондурея интересовала человеческая сложность против навязываемой телевидением простоты? Быть значимой личностью среди значимых других. Трагедия гуманитария в эпоху понижающей селекции и упразднения самоанализа; упразднение института гуманитарных экспертов. Зачем Дондурей ушел из Совета по культуре и искусству при Президенте РФ и пошел работать в Совет по правам человека? Культура как главная сила цивилизации. Кто такие “смысловики”, о которых писал Дондурей в последних статьях?

Антон Долин, кинокритик, главный редактор журнала “Искусство кино”, Нина Зархи, киновед, заместитель главного редактора журнала “Искусство кино”; Анатолий Голубовский, социолог и продюсер; Виталий Манский, режиссер, продюсер, президент фестиваля “Артдокфест”.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова