Чебоксары: скрипач Осипов второй раз задержан за участие в акции 26 марта

В Чебоксарах скрипач Андрей Осипов был второй раз задержан полицейскими за участие в акции 26 марта. Как сообщает портал "ОВД-Инфо" на Осипова был составлен протокол о нарушении участником порядка проведения публичного мероприятия.

Адвокат Осипова утверждает, что полицейские составили протокол "с грубыми нарушениями". Суд назначен на завтра.

Первый раз Осипов был задержан 1 апреля во время репетиции. По словам скрипача, 27 июня на работе ему был объявлен первый выговор — за "срыв" репетиции из-за задержания.

26 марта по всей России прошли акции протеста. Они были связаны с публикацией расследования Алексея Навального о возможной причастности к коррупции главы правительства Дмитрия Медведева. Всего были задержаны около полутора тысяч человек - в основном в Москве.

