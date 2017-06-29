Румыния: парламент утвердил состав нового правительства

Состав нового румынского правительства во главе с социал-демократом Михаем Тудосе одобрен большинством госов депутатов румынского парламента. Правящие левые и их коалиционный партнёр - Альянс либералов и демократов за Европу - получили на десять голосов больше, чем требовалось для парламентского большинства.

Новое правительство получило также поддержку Демократического союза венгров Румынии.

Президент Румынии Клаус Йоханнис поручил Михаю Тудосе сформировать правительство, после вотума недоверия, который был вынесен прежнему премьер-министру его же однопартийцами. Социал-демократ Сорин Гриндяну руководил кабинетом всего шесть месяцев. За это время его сторонники стали его оппонентами, обвинив премьера в неспособности реализовать линию партии.

В январе в Бухаресте прошли крупнейшие за последние годы антиправительственные манифестации. Протестующие требовали отставки министров, которые в тайне от избирателей приняли поправки к закону о коррупции. Эти поправки декриминилизировали взяточничество, если сумма не превышала несколько сот евро. Новое поколение проевропейски настроенных румын, сочли незаконными такие льготы для мелких чиновников-коррупционеров. Румыния, как и Болгария, одна из самых неблагополучных стран ЕС, что вызывает озабоченность европейских партнёров.