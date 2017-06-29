В Москве подана заявка на проведение марша "За свободный интернет"

Партия народной свободы, "Демократический выбор", Партия 5 декабря, Пиратская партия России, Либертарианская партия и организация "Роскомсвобода" подали заявку в мэрию Москвы о проведении марша "За свободный интернет".

Как сообщила пресс-служба ПАРНАС, шествие планируется провести 9 июня от станции метро "Пушкинская" до проспекта Академика Сахарова. Планируется, что в акции примут участие 10 тысяч человек. Организаторы акции намерены требовать от властей отменить цензуру в интернете, реабилитировать фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в соцсетях, а также отправить в отставку главу Роскомнадзора Александра Жарова.

В 2016 году подавляющее большинство приговоров за экстремистские высказывания было вынесено пользователям социальных сетей за репосты видеороликов и аудиозаписей, говорится в докладе информационно-аналитического центра "Сова". Всего за прошедший год по этой статье в России были осуждены 198 человек.

