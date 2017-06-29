Белый дом: Трамп и Путин встретятся в Гамбурге в начале июля

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в Германии в начале июля, во время проведения там саммита "большой двадцатки". С таким официальным объявлением выступил в четверг высокопоставленный представитель Белого дома.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер заявил журналистам, что круг вопросов, которые будут обсуждаться двумя лидерами, пока не определен.

Встреча в Гамбурге, во время проведения саммита "большой двадцатки" 7-8 июля, станет первой встречей президентов Трампа и Путина.