США ввели санкции против двух компаний и двух граждан Китая

Соединённые Штаты ввели санкции против китайской компании, банка и двух граждан КНР - за их связи с военными программами Северной Кореи.

В сообщении американского министерства финансов говорится, что банк "Даньдон", активно работающий на территории КНДР, причастен к отмыванию денег для Пхеньяна, а судоходная компания Dalian связана с северокорейскими программами производства оружия массового поражения.

Министр финансов США Стив Мнучин подчеркнул, что санкции не направлены против правительства КНР, а вызваны необходимостью усилить давление на Северную Корею, чтобы заставить её отказаться от ядерной и ракетной программ.



