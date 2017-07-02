Как разговаривать о сексе. Эфир в 17:05

Должно ли государство контролировать интимную жизнь граждан и почему в школе нет секспросвещения
Должно ли государство контролировать интимную жизнь граждан и почему в школе нет секспросвещения рассказывают социолог, преподаватель НИУВШЭ Любовь Борусяк, автор блога о сексе Sam Jones's Diary Татьяна Никонова, основатель проекта "Неудобный разговор" Дарья Рахманинова, организатор Sex Ed курса для студентов Мария Давоян и психолог, проректор МВШСЭН Борис Шапиро.
Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.
Первый раз в эфире в воскресенье, 2 июля в пять часов вечера
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