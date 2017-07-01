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С христианской точки зрения

Под сенью Дзержинского. Эфир в 17:05

Священник Георгий Эдельштейн о том, оправдано ли «сергианство» - сотрудничество преемников Христа с преемниками Дзержинского

Оправдано ли «сергианство» - сотрудничество преемников Христа с преемниками Дзержинского? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор со священником Георгием Эдельштейном. Эфир в 17:05.

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