Под сенью Дзержинского. Эфир в 17:05

Священник Георгий Эдельштейн о том, оправдано ли «сергианство» - сотрудничество преемников Христа с преемниками Дзержинского
Оправдано ли «сергианство» - сотрудничество преемников Христа с преемниками Дзержинского? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор со священником Георгием Эдельштейном. Эфир в 17:05.
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