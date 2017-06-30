"Коммерсантъ": полковника СК заподозрили во взятках щенками

Полковника Следственного комитета Михаила Максименко подозревают в получении взяток породистыми щенками. Об этом в пятницу пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к следствию. Сколько щенков мог получить генерал и какой они породы не уточняется. Защита Максименко отказалась от комментариев, отметив только, что в уголовном деле взятки животными не фигурируют.

Начальник управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаил Максименко, его сослуживец Александр Ламонов, а также замглавы московского управления ведомства Денис Никандров были арестованы летом 2016 года. Их обвиняют в получении крупной взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) в обмен на прекращение уголовного преследования. Параллельно в отношении Максименко расследуется дело о вымогательстве. По данным "Коммерсанта", глава крупной строительной компании передал обвиняемому автомобиль, стоимостью в полтора миллиона рублей.

Обвиняемые вины не признают. На последнем заседании срок их ареста продлили до 19 июля.