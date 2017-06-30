Партии "Яблоко" и ПАРНАС выдвинули кандидатов на выборы в Москве

Московское отделение партии "Яблоко" выдвинуло почти одну тысячу кандидатов для участия в муниципальных выборах в Москве.

Примерно половина списка была предложена экс-депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым, передает ТАСС.

Ранее Гудков заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Москвы, создал штаб по подготовке к выборам и проводил регистрацию своих сторонников, готовых баллотироваться в муниципальные депутаты Москвы, на специальном сайте. Победа на муниципальных выборах нужна для сбора подписей депутатов, необходимых для выдвижения на пост мэра.

Основатель партии "Яблоко" и глава ее политического комитета Григорий Явлинский считает бессмысленным подсчеты кандидатов от "Яблока", предложенных штабом Гудкова, поскольку все они в случае победы на выборах должны будут поддержать выдвиженца партии на пост мэра.

Партия народной свободы (ПАРНАС) также выдвинула 296 кандидатов на муниципальные выборы. Договоренности с "Яблоком" идти на выборы единым списком достичь не удалось. Однако один из лидеров ПАРНАС Константин Мерзликин не исключил, что оппозиционные партии еще смогут договориться о распределении округов, чтобы избежать конкуренции между кандидатами.

10 сентября – в единый день голосования в Москве состоятся выборы депутатов в 125 муниципалитетах.