Петербург: иностранцы из центра депортации жалуются на обыски

Иностранцы, которые содержатся в запертых камерах центра депортации МВД под Петербургом, пожаловались на регулярные обыски и изъятие телефонов и денег со стороны бойцов ОМОН. Об этом в пятницу сообщает "Медиазона".

По словам иностранцев, такие обыски проходят раз в квартал , иногда с применением физической силы. Члены общественной наблюдательной комиссии рассказали, что в центре отказались показать запись обыска и назвали его "плановым мероприятием".

В управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области обыски в начале июня навали "осмотром внутренних помещений и досмотром на хранение запрещенных предметов". Было ли это мероприятие плановым, в МВД не ответили.