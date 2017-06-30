За решёткой - исполнители

Государство формально поставило точку в деле об убийстве Бориса Немцова. Присяжные признали виновность исполнителей.

Владимир Кара-Мурза:

Очень важный день. И очень важный шаг. Но только первый. Дело не раскрыто, пока не названы организаторы и заказчики. Пока в деле об убийстве лидера политической оппозиции не начнут говорить о мотиве. Ещё очень много работы впереди.

Сергей Смирнов:

Мы выпиваем с коллегами, ругаем присяжных, решение которых мы ждали три дня, грустим и бурчим:



Ольга Гаврилюк, «Интерфакс»: «Присяжные были необъективны, а на последние вопросы отвечали не думая, чтобы побыстрее уехать домой. В коллегии нашелся только один приличный человек, который вынес справедливое решение».



Виктор Нехезин, «Би-би-си»: «Абсолютно необоснованный и несправедливый вердикт, по которому ясно, что присяжные решили не разбираться в деле, а пойти на поводу у гособвинения».



Светлана Рейтер, Reuters: «Организаторы убийства должны быть допрошены в обязательном порядке, после чего и должен быть вынесен вердикт».



Андрей Карев, Каспаров.ру: «Вердикт несправедливый. Присяжные на протяжении трех дней занимались <ерундой> какой-то».



От себя добавлю: я не знаю, почему присяжные, которые были на всех заседаниях вместе с нами, приняли такие провальные решения. Стыдно и грустно.



P/S Егор Сковорода (который пока не пьет, но уже тянется к бутылке): «Они вообще ничего не поняли, раз не решились оправдать даже Хамзата Бахаева, которого, кажется, взяли просто за компанию».

Жанна Немцова:

Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении пятерых исполнителей убийства моего отца( по нашему мнению, вина Хамзата Бахаева не подкреплена достаточным количеством доказательств ) , однако дело осталось нераскрытым. Ничего другого от следствия и правоохранителей россияне не ожидали . Напомню, что согласно данным опроса «Левады-центра», проведенного в конце марта 2015 года, более половины россиян считали, что следствие не установит имена настоящих заказчиков.



Это и есть настоящий имидж государства в глазах россиян- государства, где не действует закон, а политические убийства остаются нераскрытыми.

Следствие умудрилось даже не найти Руслана Мухудинова, водителя Руслана Геремеева, которому предъявлено заочное обвинение в организации убийства , хотя мы его считаем одним из исполнителей. Следствием было практически достоверно установлено, что зам. командира батальона «Север» Руслан Геремеев (человек из близкого круга Рамзана Кадырова) был старшим в преступной группе, однако ему не было предъявлено заочного обвинения и он даже не объявлен в розыск. Все это несколько противоречит реплике гособвинителя Марии Семененко, которая сказала на одном из последних заседаний суда, что поиск заказчиков и организаторов идет весьма успешно.

Дело в отношении Мухудинова, а также ряда других неустановленных лиц выделено в отдельное производство. Пока мы не видим никакого желания Следственного комитета установить и найти организаторов и заказчиков. Скорее там просто ждут, когда о деле забудут. Но мы намерены им напоминать об этом. И не только мы. Парламентская ассамблея Совета Европы решила подготовить специальный доклад о ходе расследования убийства моего отца.

Следствие и суд фантастически упорствовали в непризнании убийства политическим. Судья снимал вопросы моих адвокатов Видима Прохорова и Ольги Михайловой, которые прямо или косвенно указывали на то, что отец был политиком и общественным деятелем и именно этот факт стал мотивом совершения преступления, по крайней мере, на уровне организаторов и заказчиков.

То есть в России и в мире убеждены в политической подоплеке совершенного убийства,а наши следствие и суд отрицают очевидное. При этом им не удалось установить вообще какой-либо мотив совершения убийства. Это свидетельствуют ну просто о вопиющей лживости нашего государства.

Следствие и суд явно не стремились к установлению истины о совершенном преступлении, поэтому отклоняли мои ходатайства о вызове на допрос главы Чечни Рамзана Кадырова, Адама Делимханова, Сулеймана Геремеева, Виктора Золотова ( на момент убийства командовал внутренними войсками МВД России, в чьем подчинении находится батальон «Север»).

Это,конечно, не полноценное расследование, а его имитация. Дано было указание- найти исполнителей и провести суд. И ровно это и было сделано.

Но мы будем бороться дальше за установление полной истины всеми возможными способами.

Илья Яшин:

Не секрет, что на присяжных оказывалось серьезное давление. Тем не менее они проявили стойкость и вынесли справедливый вердикт в отношении бандитов, лишивших жизни Бориса Немцова. Это вызывает уважение.



Однако дело нельзя считать раскрытым, пока организаторы и заказчики остаются на свободе. За решеткой лишь исполнители. От них идет прямой след к депутату Госдумы Адаму Делимханову и главе Чечни Рамзану Кадырову. От этих деятелей - прямая нить к Золотову. А за этим генералом, много лет возглавлявшим службу безопасности президента, явно маячит фигура Путина.



Поэтому ничего не закончилось. Если кому-то кажется, что мы удовлетворимся приговором для исполнителей и будем молчать в тряпочку, то они ошибаются. Наша задача - наращивать давление на власть и добиться суда над заказчиками. На каждом публичном выступлении Путина, где будет хотя бы один независимый человек, должен звучать вопрос про убийство Немцова. В каждой стране, куда прилетает Путин, ему надо бить в лоб вопросами про гибель Немцова.



Это касается всех. Если заказчики уйдут от ответственности, то политические убийства в России продолжатся.

Игорь Эйдман:

Сегодня присяжные, по сути, обвинили Путина в том, что он был заказчиком убийства Бориса Немцова. У признанных виновными исполнителей другого реального (последнего в цепочке) заказчика просто не могло быть в принципе.

Убийцей признан сотрудник МВД России Дадаев, не имевший никаких личных причин для этого преступления. У его непосредственных начальников тоже не было мотивов принимать такое решение. А вот у Путина - официального руководителя Дадаева (силовые структуры подчиняются президенту) было множество причин отдать приказ ликвидировать Бориса (я писал об этом подробно сразу после убийства, ссылка в первом комменте) .

Кадыров и его клевреты, типа Дадаева - всего лишь одни из организаторов убийства. Заказчиком мог быть только Путин. Никто кроме него не посмел бы дать такое распоряжение при современной авторитарной и крайне иерархической системе власти. Обвинительный вердикт присяжных только подтвердил очевидное.

Дмитрий Гудков:

«Убийцы Бориса Немцова виновны и снисхождения не заслуживают». Наша задача — добиться этих слов и в отношении тех, кто этих убийц посылал. Грозный, Кремль — слышите?

Михаил Касьянов:

Несмотря на то, что в причастности подсудимых к исполнению преступления у адвокатов семьи Немцова сомнений практически нет, к следствию остается много вопросов. Это длительное разбирательство не убедило общество, что государство стремится раскрыть это демонстративное, дерзкое убийство лидера оппозиции.



Возмутительно, что ФСО не захотела предоставить записи с многочисленных камер наблюдения, где наверняка содержатся важные доказательства.



Мотивы преступления в суде вообще не обсуждались. Свидетельские показания о существовавших в адрес Бориса угрозах не обсуждались и не учитывались.



Поиск организаторов и заказчиков этого политического убийства за два с лишним года не продвинулся вовсе. Суд отказался допросить важных свидетелей из ближайшего окружения Рамзана Кадырова и его самого, отклонил все ходатайства потерпевшей стороны. И в этом также ответственность государственной власти.

Я согласен с адвокатами семьи Бориса, что происходят чудеса: правоохранители «потеряли» Геремеева. Следователь едет к нему домой в Чечню, стучится в закрытую дверь, разворачивается и уезжает обратно. И это в стране, где выявление и поиск любого несогласного с властью не составляет для неё никакого труда.



Власть хочет осудить исполнителей и поставить точку в этом деле, спустить дальнейшее расследование на тормозах. Но мы не должны этого позволить. Наша общая задача и долг перед Борисом и его семьей - требовать от властей продолжения и доведения расследования до конца. Чтобы были названы и предстали перед правосудием не только исполнители, но и организаторы и, что чрезвычайно важно, заказчики этого зловещего убийства.

Константин Янкаускас:

Я не верю, что кадровые военные из Чечни могли сами по себе, без санкции или даже вопреки своему начальству, уехать на полгода в Москву, чтобы там выследить и убить Бориса Немцова. Просто быть такого не может. И я не верю, что такое убийство могло быть организовано без личного ведома самого Кадырова. И поэтому пока не будут найдены и осуждены организаторы и заказчики убийства, дело об убийстве Немцова не может считаться раскрытым. Все виновные в убийстве Бориса должны получить по заслугам. И долг всех свободных граждан России добиваться этого правосудия.

Александр Рыклин:

Заказчиков мы при этой власти не достанем. По ним у меня вопрос лишь один - чеченцы сами или с подачи Москвы? Пока они не начнут давать показания, а следствие - реально рыть в этом направлении, гадать можно сколько угодно.

Мерзким фоном в течение всего процесса - странные политические игры вокруг обстоятельств убийства Немцова. Из оппозиционной среды выделилась целая партия не верящих в "чеченский след". Каждый, как известно, имеет право на свою личную паранойю, но только до той черты, пока она не затрагивает окружающих. А тут же высосанные из пальца обвинения в адрес соратников Бориса лились мощным мутным потоком...

Причины и цели этой позорной кампании мне не ведомы...

Марат Гельман:

Считаю результат суда над убийцами Немцова - еще одним вердиктом нынешнему режиму (пусть и отложенным) и еще одним шагом страны в никуда.

Прочитал утром одну нехитрую, но важную мысль: Италии долго не везло с властью, но просто за счет правильного направления движения страны в целом и жизненной энергии гражданского общества - она вышла из кризиса и стала в ряд с другими европейскими странами.

Так вот, в Украине - то же самое - слабая, наверняка коррумпировапнная власть, но направление правильное и это помогает обществу компенсировать изьяны власти. В России власть сильная, но именно это и толкает ее в пресловутое "никуда" (расшифровать можно и как "в азиатчину" и как "к распаду").

дорогая Жанна Немцова , ничем не могу помочь в этой идиотской и подлой ситуации. Единственное, что обещаю никогда с этим не соглашаться, что вот Россия такая страна, людям в ней не нужна свобода, не нужен честный суд, справедливость.

Михаил Ходорковский:

Главное, что мы теперь понимаем: в Москве, а возможно, и в других городах России, на полуофициальных условиях, с оружием и документами полицейских, со штаб-квартирой в «Президент-отеле» функционирует бандитская сеть, занимающаяся своими бандитскими делами и готовая вмешиваться в политические процессы в России самыми бандитскими методами.

Они месяцами вели наблюдение за одним из лидеров оппозиции (находящимся под постоянным приглядом власти) и, по получении приказа, ликвидировали его в 100 метрах от Кремля.

Эта шайка не просто рэкетирует уже совсем не только чеченский бизнес, накапливает деньги и оружие. Она обязательно будет пущена в ход в процессе смены власти в стране.

Превратив проблему смены режима в кровавую спираль насилия и политических убийств на улицах российских городов.

И тогда уже будет совсем не важно, о чем думал Путин, поощряя формирование инфраструктуры криминальной армии, ведущей себя в Москве как в оккупированном городе.

Они ошибочно считают русских стадом бессловесного скота, который можно безбоязненно стричь и гнать под нож.

Сейчас наступило время, когда то, чем раньше мы только возмущались, можно и нужно расследовать.

Время вскрыть кадыровскую преступную сеть, ее инфраструктуру в российских городах, доказательно назвать тайных и явных покровителей.

Я лично тоже приложу к этому все возможные усилия.

В общих интересах сегодня, а не в будущем, правовыми методами убрать с наших улиц преступников, выступающих под видом чеченских полицейских, «охраны Кадырова» и его присных.

Иначе закончится это очень плохо. Слой правовой культуры в обществе тонок, а под ним все сильнее краснеют угли такого сладкого слова как «месть».

От ответственности не уйдет никто. Есть предел, за которым нет прощения, нет укрытия ни в горах, ни в Кремле.

Харун Сидоров:

Ходорковский, Яшин и ряд других статусных оппозиционеров с радостью согласились с вердиктом путинского "суда" по делу об убийстве Немцова, переводящим все стрелки на "чеченцев".

При этом, и Жанна Немцова заявила, что обвинение не доказано, и осужденные заявили, что из них выбили показания, а истинным организатором убийства является ФСБ.

Как понимать такую позицию статусных оппозиционеров? Очевидно, ребята приняли правила игры. В отличие от Немцова.

А вот ещё мнения и сомнения.

Сергей Марков:

Немцов. Хорошо, что наказаны убийцы. Но то, что не найдены заказчики, за 2 года не найдены - это очень плохо. Это открывает дорожку для продолжения политических убийств. Мое мнение, главный след украинский. Слишком много косвенных фактов. Главное, Дурицкая, которая была в роковые минуты с Немцовым, была одета в яркое белое пальто, ее не тронули, хотя она была явный свидетель. А сейчас Дурицкая находится в Киеве под защитой СБУ, причем внезапно через год после убийства купила 2 новые квартиры в Киеве. Есть все основания полагать, что Дурицкая была наводчником убийц по заданию СБУ. Цель убийства была - свалить вину на Кремль (поэтому и убийство было прямо под стенами Кремля, что неудобно технически), и перед годовщиной референдума в Крыму. Один из главных исполнителей воевал на Донбассе добровольцем, попал в плен, и был там завербован для этого убийства. Российские власти должны без стеснения активно разрабатывать украинскую версию. СБУ или неонацисты, связанные с МВД.

Павел Шехтман:

Скажу непопулярную вещь.

- Если Дадаев действительно убийца Немцова, а заказчик Путин, то каким образом Кремль допустил арест своего агента и публичный суд над ним?

- Если Дадаев лишь назначен убийцей Немцова, то каким образом и зачем убийцей назначили офицера ВВ МВД РФ? Это более чем странный способ отвести подозрения от власти.

Все попытки получить на это внятный ответ напарывались до сих пор на чисто религиозную логику: дано что Путин лично приказал убить Немцова, это истина откровения, если логика противоречит ей тем хуже для логики.

То, что Немцова убил путинский режим - это несомненно. Что там конкретно произошло - можно только гадать (у меня есть свои предположения, что это надо рассматривать в контексте борьбы силовиков против Кадырова). То, что лично Путин более чем способен на такое - никто не сомневается. Но чтобы Путин организовал операцию таким странным образом, которая завершилась судом над его верными псами - никогда не поверю.

Олег Пшеничный:

Кого они обманули "судом" по делу Немцова?

Вот они сидят и думают: как мы замечательно состряпали процесс и всех провели вокруг пальца.

А кого именно? Проводницу Ингу из пятнадцатого вагона? Да ей наплевать на этот суд, на Немцова, на Геремеева, и на четвёртый и пятый срок серой моли.

Или они обманули своего начальника Путина? Или Меркель? Европейское сообщество? Чеченцев? Сами себя?

Александр Морозов:

Не может же быть так, чтобы Анатолию Чубайсу и Сергею Кириенко было безразлично это расследование. Они были «больше, чем друзья» с Немцовым. Да и много других людей на площадке, которые только начинали свою политическую жизнь в то время, когда Немцов был уже вице-премьером. Например, глава Администрации президента и затем мэр Москвы Собянин в то время был сенатором от ХМАО. Или, скажем, директор ФСБ Бортников.

И вот все эти люди «класса А», в разные годы отвечавшие за самые важные вещи государства, не могут не интересоваться вопросом: как именно принималось решение об убийстве? Каков был формат этого решения, его процедура. Потому что именно это существенно не только для товарищей Немцова в последний период его жизни, для активистов оппозиции, а имеет отношение ко всему обществу и государству.

И именно на этот вопрос должно было ответить следствие, доложить президенту, а затем и сделать это достоянием общества. Почему? Потому что формат решения об убийстве бывшего губернатора и вице-премьера – это вопрос национальной безопасности.

Георгий Бовт тоже недоволен - он комментирует вердикт на радио Business FM:

Вынесение вердикта далось присяжным непросто и не сразу. И это само по себе симптоматично. Судя по всему, у некоторых были сомнения.Читайте также:«Виновны»: присяжные вынесли вердикт по «делу Немцова»Голосование по вердикту не было единогласным. Это не частый случай для российского правосудия, и он напоминает дело об убийстве Анны Политковской, где обвинительный приговор вообще был вынесен не с первого раза и, судя по всему, не без определенной работы с коллегией присяжных. В нынешнем процессе уже после начала судебного рассмотрения восемь присяжных были заменены. Однако этим странности расследования дела об убийстве Бориса Немцова не исчерпываются.

Главная странность состоит в том, что заказчики преступления, по сути, толком не установлены. Притом следствие проявило поразительную робость в их поиске и поимке. У многих сложилось впечатление, что их особо и не искали. Озвученный мотив преступления — якобы оппозиционера убили под стенами Кремля за оскорбление ислама и поддержку французского журнала карикатур Charlie Hebdo — мало кого может полностью удовлетворить.<...>

В том, что убийство Немцова было именно политическим, у любого здравомыслящего человека мало сомнений.Читайте также:Родственники подсудимых, признанных виновными в убийстве Немцова, намерены обратиться в ЕСПЧ Также любой здравомыслящий человек знает, что политические преступления далеко не всегда раскрываются не только в нашей стране. А раскрываются они только в тех случаях, когда на то есть сильная политическая воля, и если эта воля сочтет, что сопутствующие политические потери не превысят выгоды от разоблачения всех и вся. Возможно, в данном случае следствие решило, держа в уме тонкости текущего политического момента, что продолжение раскручивания клубка связей вокруг убийства Немцова может завести в такие дебри, что само это убийство покажется наименьшим злом по сравнению с возможными последствиями. Благоразумно ли поступило следствие, рассудит история. Мы пока не знаем максимальную цену всей правды в этом деле.

Об убийстве Немцова рассуждает Виктор Шендерович в "Особом мнении" на "Эхе Москвы":

А. Нарышкин― А согласны с тем, что Кремлю и лично Путину на фиг не нужен был мертвый Немцов. То есть не в интересах Кремля убийство. Тем более в 100 метрах…

В. Шендерович― Я не думаю, что в интересах Путина убийство Немцова. Да, я думаю, что это не в его интересах. Так же как не в его интересах было убийство Политковской. Безусловно. Означает ли это, что за этим убийством не стоит его элита? Нет, не означает. Означает ли это, что элита, уголовная политическая элита, назначенная им, уголовная элита ведет свои игры, которые кончаются убийствами политиков, журналистов? Да. Означает. Означает ли это, что Путин несвободен в принятии решений? Потому что зависим от этой элиты, увяз с потрохами? Да, означает. Это я отвечаю на незаданные судом вопросы — как потенциальный присяжный. Да, это означает, что Путин не заинтересован в нахождении заказчиков убийства!