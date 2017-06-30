"Царьграду" нужна справка

Сегодня важный день для Германии.

Решение отнюдь не было единогласным - большинство депутатов от ХДС/ХСС, включая саму Ангелу Меркель, голосовали против. Однако именно благодаря изменению позиции Меркель голосование вообще состоялось - канцлер позволила депутатам от своей партии "голосовать по зову совести", а не в соответствии с линией руководства. По словам Меркель, к изменению позиции ее подтолкнула встреча с лесбийской парой, усыновившей 8 детей.

Тут надо напомнить, что до 1969 года в Германии было предусмотрено уголовное наказание за гомосексуальные связи (недавно Бундестаг принял закон о компенсациях для тех, кто был осужден по этому закону).

Событие вызвало традиционный интерес в России:

То, действительно, Германия, а вот Россия:

Телеканал православного олигарха Малофеева, кажется, задумал свою акцию всерьез. Во всяком случае, в Фейбсуке он вступает в переписку с читателями:

Dmitry Isakov

Лживые пропагандисты! Прекрасно ведь знаете, что нет никаких "справок о мужеложстве"! А решение суда о признании виновным в "гей-пропаганде" вам подойдет?

(строго говоря, справок, конечно, не может быть, поскольку ВОЗ давно уже удалила "гомосексуализм" из числа заболеваний).

Телеканал Царьград

Приносите, рассмотрим!

Много лайков собрало такое предложение:

Алиса По

предлагаю скинутся на билеты из страны сотрудникам телеканала «царьград»! возможно, им понравится в диких джунглях, где еще (может быть) людей судят по сексуальной ориентации.

Есть и те, кто мыслит сугубо практически.

Rita Petrenko

да, ладно справку сделать всегда можно. врачу на лапу дать и все. Зато билет бесплатно.

Другие задаются риторическими вопросами.

Марченко Андрей

Ад дня. Телеканал Царьград опубликовал пост, в котором предлагает купить билеты за границу всем гомосексуалам, желающим эмигрировать. И заключает: "Счастливого пути, извращенцы". Еще и видео сняли. Мракобесы мало чем могут удивить, но вот такое заявление от СМИ шокирует. Уволят ли автора этого творчества? Отвернется ли от него рынок?

Предложение сделал ведущий "Царьграда" Андрей Афанасьев. Он тоже утверждает, что все всерьез, и продолжение следует.

Medialeaks связался с Андреем Афанасьевым, чтобы удостовериться в серьёзности намерений телеканала и узнать, что за справка нужна, чтобы получить билет в один конец в Америку. Как нам ответил ведущий, видео действительно не шутка, а справка нужна от психиатра. Андрей также пообещал, что подробнее о своей инициативе «Царьград» расскажет в эфире завтра или в понедельник.

Логичный вопрос задает Sergey Goryashko

Жду комментариев авиакомпании Аэрофлот - Российские авиалинии, интересно, как они относятся к появлению их бренда в этом видео

Пока что комментариев от "Аэрофлота" не поступало.

На вопрос о возможном сотрудничестве с каналом «Царьград» в пресс-службе «Аэрофлота» отказались от оперативного комментария. Максим Фетисов, пресс-секретарь «Аэрофлота», также не смог предоставить комментарий корреспонденту Открытой России, сославшись на плохую связь.​