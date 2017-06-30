Проценты дерьма

Пару недель назад Владимир Соловьёв отличился скандальным монологом о "детях коррупционеров" и "двух процентах дерьма" в оппозиции.

За эти слова Соловьёва даже хотели привлечь к уголовной ответственности по 282 статье, хотя, конечно, безрезультатно.

А вот на этой неделе социолог Валерий Фёдоров решил поднять ставки. Его выступление на телеканале "Дождь" можно почитать и посмотреть здесь, но полная версия доступна только подписчикам телеканала, так что воспользуемся изложением "Московского комсомольца":

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью телеканалу «Дождь»прокомментировал высказывание Владимира Соловьева о выходящих на митинги «двух процентах дерьма».

По мнению социолога, «такого, извините, «дерьма» гораздо больше». В ответ на уточняющий вопрос ведущей Анны Немзер, имеет ли Федоров в виду именно участников протестных митингов, он заявил, что трактует вопрос расширительно.

Он пояснил, что относит к «дерьму» тех людей, которые «вовлекаются в дискуссии о судьбах России, на самом деле не будучи озабоченными этой судьбой. Это люди, у которых нет любви к нашей Родине, это люди, у которых нет желания сделать ее лучше, это люди, которые готовы всегда критиковать, протестовать, по поводу и без повода, касается их или нет».

При этом многие из подобных граждан России, уверен глава ВЦИОМа, критикуют ее «из других стран мира, при этом заявляя, что жить им невозможно, и не могут молчать».

Федоров поделился экспертной оценкой, согласно которой таких россиян — «вообще порядка 15%, по нашим данным», хотя и добавил, что процент может колебаться в диапазоне от 12 до 18. В итоге он нашел для них универсальную характеристику: «Это те, кто настроены негативно по отношению к курсу Владимира Путина, к его режиму и отчасти к его персоне».

В дальнейшем, говоря уже конкретно об участниках митингов, Федоров заявил, что присутствовавшая на них молодежь составляла пятую часть от всех вышедших на улицы, но камеры больше обращали внимания именно на молодых людей. Оценить их мотивы он не смог, отметив лишь, что быть недовольными действующим президентом РФ Владимиром Путиным — «абсолютное табу для большинства россиян» в силу присоединения Крыма.

Федоров, однако, не решился упомянуть имя организатора митингов Алексея Навального, критикующего Путина, назвав сделавшую это ведущую «смелой женщиной»: «Критиковать фигуру такого уровня <...> у большинства людей просто язык не поворачивается». По мнению социолога, Путин сравнялся в историческом масштабе с Уинстоном Черчиллем и Петром Столыпиным.

Екатерина Винокурова:

Вот Федоров вещает, что молодежь, протестуя, хочет просто выплеснуть адреналин, а в политике не разбирается.

У меня вот дежа вю, потому что в 2011 году кто-то из ЕР(возможно, Исаев) говорил, что вышедшие на улицу россияне недовольны не фальсификациями выдоров, а ростом тарифов ЖКХ.

А когда набирала обороты антикоррупционная повестка, пропагандисты говорили, что люди не любят коррупция на земле уровня взяток ГИБДД, а не ненавидят дворцы чиновников.

Классическая такая подмена повестки и понятий.

Как же это все скучно, гнило и достало.

Аббас Галлямов:

Он абсолютно прав в том, что протестующая молодёжь не очень сильно разбирается в политике. Надо только добавить, что работяги с Уралвагонозавода, на которых опирается режим, разбираются в ней ненамного больше.