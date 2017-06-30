Умерла Симона Вейль – первая женщина, возглавившая Европарламент

Умерла Симона Вейль – французский политик и первая женщина, возглавившая Европейский парламент. Ей было 89 лет. Об этом сообщает издание LeParisien.

В 1944 году во время нацистской оккупации Франции семью Вейль отправили в концентрационные лагеря. Ее мать умерла, а отец и брат пропали без вести. После освобождения Вейль работала в Министерстве юстиции Франции, а также начала вести борьбу за права женщин, в том числе – находящихся в местах лишения свободы.

В 70-годы Симона Вейль возглавила министерство здравоохранения Франции. За это время она добилась легализации абортов и законной продажи контрацептивных средств.

В 1979 году в ходе первых прямых выборов в Европейский парламент Вейль была избрана его председателем. Она стала первой женщиной, которая заняла этот пост.

Симона Вейль удостоилась множества почетных званий и наград, включая Большой крест ордена Почётного легиона.