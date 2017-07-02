Россия в огне

Во многих регионах России из-за высокой пожарной опасности введен режим ЧС. Больше всего возгораний происходит в Сибири: в Иркутской области, Красноярском крае и Забайкалье. Основной причиной лесных пожаров стала жара – в Забайкалье, например, в последние дни плюс 36 градусов. Чтобы избежать появления новых очагов пожаров, у лесов выставлены специальные посты, которые не пускают туда людей. Прогнозы на лето у экспертов неутешительные – есть риск, что этот год может стать одним из рекордных по масштабам лесных пожаров.

По оперативным сводкам "Авиалесохраны", которые основаны на данных региональных диспетчерских служб, по состоянию на 1 июля на территории России было отмечено 179 лесных пожаров на площади менее 64 тысяч гектаров, почти 80 пожаров за сутки были ликвидированы. По мнению экспертов "Гринпис", официальные данные о масштабах пожаров серьезно занижены, а отчётность по лесным пожарам в Бурятии сейчас отличается от реальности примерно в 11 раз. Подобная практика ведет к тому, что на лесные пожары реагируют слишком поздно, а это увеличивает их масштабы и ущерб, который они причиняют.

Режим чрезвычайной ситуации в Красноярском крае, Иркутской области и в Забайкалье введен из-за аномальной жары и большой площади лесных пожаров. Власти ограничили доступ людей в леса и въезд транспорта.

Командир добровольческого корпуса Байкала Андрей Бородин рассказал Радио Свобода, что в тушении лесных пожаров в регионе задействованы три вертолета авиационной пожарной службы, в отдаленные районы Бурятии отправили новый инвентарь для тушения пожаров. Тем не менее, ситуация остается тяжелой:

– У нас сейчас аномальная жара, плюс 36 градусов. Самая главная проблема – 70 процентов возгораний происходит от сухих гроз. В основном, эти грозовые фронты проходят в труднодоступных местах, как правило, в гористой местности. Поэтому для того, чтобы добраться до очага пожара,требуется долгая подготовка, – говорит Андрей. – У нас есть такие места, особенно в южных горных районах, где люди должны идти пешком от места развертывания до места пожара по 6-8 часов, и это очень тяжело. Волонтеры сейчас в основном тушат торфяные пожары на землях лесного фонда. Сегодня в Бурятии зарегистрировано 47 пожаров, из которых 14 уже ликвидированы. Пока погода работает против пожарных и волонтеров – тушению пожаров мешают грозы, изменения давления и сильные ветра, которые раздувают вот эти все пожары.

Руководитель Лесного проекта "Гринпис" в России Алексей Ярошенко уверен, что ситуация с природными пожарами уже вышла из под контроля властей – вводить режим чрезвычайной ситуации следовало еще две недели назад. Кроме того, намеренное занижение масштабов возгораний, по его мнению, также не способствует их эффективному тушению:

– Сейчас самая тревожная ситуация – в Байкальском регионе, начиная от Иркутской области и заканчивая Забайкальем. И довольно плохая ситуация складывается в Якутии, хотя все равно лучше, чем это было несколько лет назад, когда они безудержно жгли в конце весны сухую траву. Сейчас там с этим стало лучше, поэтому и с пожарами получше, но в целом ситуация очень похожа на прошлогоднюю, позапрошлогоднюю и так далее, – говорит Алексей Ярошенко.

По его словам, каких-то принципиальных изменений в том, как госструктуры борются с пожарами, в последние годы не произошло – сначала власти скрывают их масштабы, а потом, когда они выходят из-под контроля, делают вид, что это природная стихия, не поддающаяся контролю. Прогнозы на это лето у эксперта неутешительные – все зависит от погодных условий, но есть риск, что год окажется одним из рекордных по площадям лесных пожаров.

Для руководителя волонтерского проекта "Гринпис" Григория Куксина разгар лета – это не только участие в тушении пожаров по всей России, но и подготовка новых волонтеров. После недельной тренировки учителя, врачи, научные работники готовы к добровольной помощи пожарным, которая, как говорит Григорий, востребована в России всегда. В первую очередь, волонтеры выезжают тушить пожары в заповедники и национальные парки. По словам Григория, в этом году среди добровольцев, которые хотят стать волонтерами и помогать тушить лесные пожары, много жителей Сибири, Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края – именно там каждый год пожары наносят серьезный ущерб природе:

– Отдельная большая проблема – это так называемые "зоны контроля". Несколько лет назад было принято решение о том, что на многих территориях у нас в стране нет сил на то, чтобы тушить пожары. И было принято решение узаконить эту ситуацию и дать возможность регионам отказываться от тушения, если у них нет денег, если нецелесообразно направлять людей и технику на тушение пожаров в труднодоступных местах. К сожалению, регионы злоупотребляют этим правом и фактически не только не тушат большинство пожаров в этих зонах контроля, но и вообще их не учитывают. Сами лесники называют эти пожары "отказниками" – их не тушат, их не регистрируются, и они развиваются бесконтрольно. Но они рано или поздно доходят до населенных пунктов или до особо охраняемых природных территорий, или до ценных хозяйственных лесов , и тогда становятся нерешаемой проблемой. Потому что если к вам приходит пожар, который несколько недель не тушили, потушить его уже невозможно, потому что это огромная площадь, и на это не хватит никаких сил. И это сейчас происходит, в частности, в Иркутской области, – отмечает Григорий Куксин.

О том, что Россия не готова к пожароопасному сезону, эксперты "Гринпис" предупреждали еще весной, когда начались первые природные пожары в Астраханской области и Забайкалье.

По официальным данным, в июле 2016 года площадь лесных и природных пожаров в России составляла более миллиона гектаров. Наиболее тяжелая ситуация складывалась в Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии. 1 июля 2016 года в Иркутской области во время тушения пожаров пропал самолет МЧС России Ил-76, на борту которого находились десять спасателей. Позднее обломки самолета были обнаружены в четырех километрах от населенного пункта Рыбный Уян, все находившиеся на борту люди погибли.

Наиболее масштабные лесные пожары случились в России летом 2010 года. Из-за аномально жаркой погоды и отсутствия осадков на всей территории сначала Центрального федерального округа, а затем и в других регионах страны возникла сложная пожарная обстановка. Торфяные пожары в Подмосковье сопровождались запахом гари и сильным задымлением в Москве и других городах.

В начале августа 2010 года пожарами было охвачено около 500 тысяч гектаров в 20 регионах России. Торфяные пожары были зафиксированы в Московской, Свердловской, Кировской, Тверской, Калужской и Псковской областях. Самые сильные пожары были в Рязанской и Нижегородской областях и Мордовии, где фактически произошла настоящая катастрофа. В этих пожарах погибли 53 человека, огнем было уничтожено 1200 домов, 127 населенных пунктов.​