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Общество

Россия в огне

Пожары в Сибири. Апрель 2015 года

Во многих регионах России из-за высокой пожарной опасности введен режим ЧС. Больше всего возгораний происходит в Сибири: в Иркутской области, Красноярском крае и Забайкалье. Основной причиной лесных пожаров стала жара – в Забайкалье, например, в последние дни плюс 36 градусов. Чтобы избежать появления новых очагов пожаров, у лесов выставлены специальные посты, которые не пускают туда людей. Прогнозы на лето у экспертов неутешительные – есть риск, что этот год может стать одним из рекордных по масштабам лесных пожаров.

По оперативным сводкам "Авиалесохраны", которые основаны на данных региональных диспетчерских служб, по состоянию на 1 июля на территории России было отмечено 179 лесных пожаров на площади менее 64 тысяч гектаров, почти 80 пожаров за сутки были ликвидированы. По мнению экспертов "Гринпис", официальные данные о масштабах пожаров серьезно занижены, а отчётность по лесным пожарам в Бурятии сейчас отличается от реальности примерно в 11 раз. Подобная практика ведет к тому, что на лесные пожары реагируют слишком поздно, а это увеличивает их масштабы и ущерб, который они причиняют.

Пожары в Красноярском крае, 2017
Пожары в Красноярском крае, 2017

Режим чрезвычайной ситуации в Красноярском крае, Иркутской области и в Забайкалье введен из-за аномальной жары и большой площади лесных пожаров. Власти ограничили доступ людей в леса и въезд транспорта.

Командир добровольческого корпуса Байкала Андрей Бородин рассказал Радио Свобода, что в тушении лесных пожаров в регионе задействованы три вертолета авиационной пожарной службы, в отдаленные районы Бурятии отправили новый инвентарь для тушения пожаров. Тем не менее, ситуация остается тяжелой:

Андрей Бородин
Андрей Бородин

– У нас сейчас аномальная жара, плюс 36 градусов. Самая главная проблема – 70 процентов возгораний происходит от сухих гроз. В основном, эти грозовые фронты проходят в труднодоступных местах, как правило, в гористой местности. Поэтому для того, чтобы добраться до очага пожара,требуется долгая подготовка, – говорит Андрей. – У нас есть такие места, особенно в южных горных районах, где люди должны идти пешком от места развертывания до места пожара по 6-8 часов, и это очень тяжело. Волонтеры сейчас в основном тушат торфяные пожары на землях лесного фонда. Сегодня в Бурятии зарегистрировано 47 пожаров, из которых 14 уже ликвидированы. Пока погода работает против пожарных и волонтеров – тушению пожаров мешают грозы, изменения давления и сильные ветра, которые раздувают вот эти все пожары.

Пожары в Бурятии, 2017
Пожары в Бурятии, 2017

Руководитель Лесного проекта "Гринпис" в России Алексей Ярошенко уверен, что ситуация с природными пожарами уже вышла из под контроля властей – вводить режим чрезвычайной ситуации следовало еще две недели назад. Кроме того, намеренное занижение масштабов возгораний, по его мнению, также не способствует их эффективному тушению:

Алексей Ярошенко
Алексей Ярошенко

– Сейчас самая тревожная ситуация – в Байкальском регионе, начиная от Иркутской области и заканчивая Забайкальем. И довольно плохая ситуация складывается в Якутии, хотя все равно лучше, чем это было несколько лет назад, когда они безудержно жгли в конце весны сухую траву. Сейчас там с этим стало лучше, поэтому и с пожарами получше, но в целом ситуация очень похожа на прошлогоднюю, позапрошлогоднюю и так далее, – говорит Алексей Ярошенко.

По его словам, каких-то принципиальных изменений в том, как госструктуры борются с пожарами, в последние годы не произошло – сначала власти скрывают их масштабы, а потом, когда они выходят из-под контроля, делают вид, что это природная стихия, не поддающаяся контролю. Прогнозы на это лето у эксперта неутешительные – все зависит от погодных условий, но есть риск, что год окажется одним из рекордных по площадям лесных пожаров.

Карта пожаров Бурятии
Карта пожаров Бурятии

Для руководителя волонтерского проекта "Гринпис" Григория Куксина разгар лета – это не только участие в тушении пожаров по всей России, но и подготовка новых волонтеров. После недельной тренировки учителя, врачи, научные работники готовы к добровольной помощи пожарным, которая, как говорит Григорий, востребована в России всегда. В первую очередь, волонтеры выезжают тушить пожары в заповедники и национальные парки. По словам Григория, в этом году среди добровольцев, которые хотят стать волонтерами и помогать тушить лесные пожары, много жителей Сибири, Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края – именно там каждый год пожары наносят серьезный ущерб природе:

Григорий Куксин
Григорий Куксин

– Отдельная большая проблема – это так называемые "зоны контроля". Несколько лет назад было принято решение о том, что на многих территориях у нас в стране нет сил на то, чтобы тушить пожары. И было принято решение узаконить эту ситуацию и дать возможность регионам отказываться от тушения, если у них нет денег, если нецелесообразно направлять людей и технику на тушение пожаров в труднодоступных местах. К сожалению, регионы злоупотребляют этим правом и фактически не только не тушат большинство пожаров в этих зонах контроля, но и вообще их не учитывают. Сами лесники называют эти пожары "отказниками" – их не тушат, их не регистрируются, и они развиваются бесконтрольно. Но они рано или поздно доходят до населенных пунктов или до особо охраняемых природных территорий, или до ценных хозяйственных лесов , и тогда становятся нерешаемой проблемой. Потому что если к вам приходит пожар, который несколько недель не тушили, потушить его уже невозможно, потому что это огромная площадь, и на это не хватит никаких сил. И это сейчас происходит, в частности, в Иркутской области, – отмечает Григорий Куксин.

Пожары в Бурятии, 2015 год
Пожары в Бурятии, 2015 год

О том, что Россия не готова к пожароопасному сезону, эксперты "Гринпис" предупреждали еще весной, когда начались первые природные пожары в Астраханской области и Забайкалье.

По официальным данным, в июле 2016 года площадь лесных и природных пожаров в России составляла более миллиона гектаров. Наиболее тяжелая ситуация складывалась в Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии. 1 июля 2016 года в Иркутской области во время тушения пожаров пропал самолет МЧС России Ил-76, на борту которого находились десять спасателей. Позднее обломки самолета были обнаружены в четырех километрах от населенного пункта Рыбный Уян, все находившиеся на борту люди погибли.

Разбившийся самолет МЧС
Разбившийся самолет МЧС

Наиболее масштабные лесные пожары случились в России летом 2010 года. Из-за аномально жаркой погоды и отсутствия осадков на всей территории сначала Центрального федерального округа, а затем и в других регионах страны возникла сложная пожарная обстановка. Торфяные пожары в Подмосковье сопровождались запахом гари и сильным задымлением в Москве и других городах.

В начале августа 2010 года пожарами было охвачено около 500 тысяч гектаров в 20 регионах России. Торфяные пожары были зафиксированы в Московской, Свердловской, Кировской, Тверской, Калужской и Псковской областях. Самые сильные пожары были в Рязанской и Нижегородской областях и Мордовии, где фактически произошла настоящая катастрофа. В этих пожарах погибли 53 человека, огнем было уничтожено 1200 домов, 127 населенных пунктов.​

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