Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2018 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении российских контрсанкций до конца 2018 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Страны Запада в 2014 году ввели санкции в отношении России за аннексию Крыма и вооруженную поддержку сепаратистов на востоке Украины. В ответ на это Кремль запретил ввозить продукты из этих государств. После этого российские чиновники неоднократно заявляли о пользе так называемого "импортозамещения" для страны и отечественного бизнеса.

За время действия "контрсанкций" в России по указу президента Владимира Путина были уничтожены десятки тысяч тонн продуктов питания, ввезенных в обход эмбарго. При этом, только по официальным данным, около 22 миллионов россиян живут за чертой бедности, еще 5 миллионов – зарабатывают в месяц не более семи с половиной тысяч рублей.

