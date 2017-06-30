Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2018 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении российских контрсанкций до конца 2018 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Страны Запада в 2014 году ввели санкции в отношении России за аннексию Крыма и вооруженную поддержку сепаратистов на востоке Украины. В ответ на это Кремль запретил ввозить продукты из этих государств. После этого российские чиновники неоднократно заявляли о пользе так называемого "импортозамещения" для страны и отечественного бизнеса.
За время действия "контрсанкций" в России по указу президента Владимира Путина были уничтожены десятки тысяч тонн продуктов питания, ввезенных в обход эмбарго. При этом, только по официальным данным, около 22 миллионов россиян живут за чертой бедности, еще 5 миллионов – зарабатывают в месяц не более семи с половиной тысяч рублей.
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