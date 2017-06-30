В Госдуме выбрали текст присяги для получения гражданства России

Депутаты Государственной думы России выбрали текст присяги, которую придется приносить иностранцам при получении российского гражданства:

Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, торжественно клянусь:

– соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, уважать права и свободы ее граждан;

– честно исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества;

– уважать и сохранять историю, культуру и традиции многонационального народа Российской Федерации.

Автор текста – глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников. Свои варианты присяги также предложили депутаты Владимир Жириновский и Ирина Яровая. Вариант Жириновского начинается со слов: "Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле".

Ввести присягу предложил президент России Владимир Путин. Он также допустил введение неких "юридических последствий" за нарушение присяги.

