Казань: координатор "Открытой России" покинул страну из-за преследований

Координатор движения "Открытая Россия" в Татарстане Илья Новиков сообщил, что временно покинул страну из-за преследования правоохранительных органов.

Как сообщается на странице Новикова в соцсети "ВКонтакте", полицейские "путем шантажа и запугивания" пытаются его привлечь в качестве свидетеля "по очевидно сфабрикованным уголовным делам". Новиков подчеркнул, что вернется в Россию при первой возможности.

В конце мая в офисе компании "Райден" в Казани, которую возглавляет Новиков, прошли обыски, в ходе которых полиция изъяла бухгалтерскую документацию и ноутбуки. В конце апреля Новикова арестовали на пять суток за организацию акции "Надоел", которая 29 апреля прошла во многих городах России с целью призвать президента Владимира Путина отказаться от участия в выборах главы государства в 2018 году.

