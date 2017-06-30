Россия приостановила уплату взноса в Совет Европы

Россия приостановила уплату взноса в бюджет Совета Европы за 2017 год. Об этом в телефонной беседе министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда.

О том, что Россия намерена заблокировать перечисление в Совет Европы 11 миллионов евро - трети от суммы взноса за 2017 год - ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, отказ от уплаты взноса – это ответ на антироссийские санкции со стороны европейских стран.

В 2014 году Россию лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины. За российскими парламентариями сохранилось лишь право присутствовать и выступать на заседаниях ассамблеи, а также работать в комитетах.

После этого Москва в знак протеста отказалась от участия в сессиях ПАСЕ. Россия наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией и Турцией является одним из основных плательщиков Совета Европы, ее взнос составлял около 30 миллионов евро.