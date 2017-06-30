В Париже похищена "Золотая книга" Марии Цетлиной

В Париже перед началом торгов аукционного дома "Барон Рибейра" похищена так называемая "Золотая книга" Марии Цетлиной.

Мария Самойловна Цетлина – известная общественная деятельница, издательница и меценатка Первой волны эмиграции, жена поэта, беллетриста и редактора Михаила Цетлина, писавшего под псевдонимом Амари.

Мария Цетлина позировала многим знаменитым художникам-портретистам: Льву Баксту, Борису Григорьеву, Петру Кончаловскому, Валентину Серову и другим. Ее "Золотая книга" – это домашний альбом, содержащий 12 работ выдающихся мастеров и автографы знаменитых писателей-современников.

Альбом должен был продаваться 30 июня на парижских торгах по стартовой цене 120 тысяч евро. Накануне, 29 июня, в ходе предаукционной выставки "Золотая книга" была похищена из-под бронированного стекла витрины. В зале находились посетители и охрана, работали камеры наблюдения. Никакой информации об инциденте во французской печати или интернете к данному часу нет.