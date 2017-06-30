Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин встретились в Вашингтоне

Ядерная программа Северной Кореи требует решительного ответа, - заявил президент США Дональд Трамп в пятницу после встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Вашингтоне.

По словам Трампа, терпение США и других государств в отношении Пхеньяна "иссякло". Президент США также сообщил, что разрабатывать программу противодействия КНДР Вашингтон будет совместно с Сеулом, Токио и другими партнерами.

Мун Чже Ин заявил, что власти США и Южной Кореи считают, что разрешение ядерной программы Северной Кореи является глобальной приоритетной задачей.

В последние месяцы КНДР несколько раз испытывала баллистические ракеты. Действия Пхеньяна вызвали осуждение многих стран мира. Трамп неоднократно выражал обеспокоенность в связи с расширением северокорейских ракетных испытаний. В начале июня Совет Безопасности ООН расширил санкции против КНДР. Резолюцию одобрили не только Соединенные Штаты, но и единственный союзник Пхеньяна – Китай.