Владивосток: задержан координатор штаба Алексея Навального

Во Владивостоке, на шествии в честь Дня города 1 июля полиция задержала Юрия Кучина, городского депутата и координатора штаба Алексея Навального. Он нес плакат с текстом "Рыба гниет с головы" и стилизованным изображением рыбы с двумя головами, напоминающими шарж на Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

День города отмечается сегодня с самого утра и продолжится в воскресенье, 2 июля, в день, который формально и считается днём основания города. Кроме концертов и народных гуляний по центру — от театра имени Горького до центральной площади — организовано шествие работников предприятий, организаций и всех желающих гражданских активистов.

Сторонники Алексея Навального шли в общей колонне рядом с комсомольцами. Координатор штаба Юрий Кучин сказал корреспондентуу РС, что участвовал в общем шествии и использовал плакат с русской поговоркой, а не политическим лозунгом. По его словам "сходство" с лицами президента и премьера - это лишь плод воображения сотрудников правоохранительных органов, "ведь на плакате нарисована рыба". Молодые активисты штаба Виталий Зубец и Андрей Яроцкий несли плакат с надписью "Алексей, держись. Человек сильнее крыс".

Сторонники Навального прошли всю дистанцию, и около полудня уже на площади Борцам за власть Советов троих активистов штаба задержали и доставили в отдел полиции. Юрию Кучину грозит штраф до 150 тысяч рублей или административный арест сроком до 30 суток), двоим его товарищам – штрафы поменьше.

Юрий Кучин рассказал:

– Нахожусь во Фрунзенском РОВД, меня пытаются обвинить в том, что якобы я не в общем шествии участвовал, а организовал собственный несанкционированный пикет на три человека, причем повторно. Так написано в протоколе. Когда был первый раз, непонятно. Меня явно хотят изолировать, власть очень боится оппозиции и активистов нашего штаба.

Андрей Яроцкий и Виталий Зубец также находятся в отделении полиции.Сегодня же их будут судить. "Нам приписали участие в несанкционированном мероприятии, - рассказал Андрей. - Нас задержали, составили протоколы. Обращаются с нами хорошо. Не считая того, что приписывают бредовую статью".