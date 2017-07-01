Делегаты ПАСЕ намерены добиться отставки председателя Ассамблеи

Делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обнародовали ходатайство о прекращении полномочий председателя ассамблеи Педро Аграмунта. Сообщение опубликовано на официальном сайте ПАСЕ.

Голосование пройдет на следующей пленарной сессии в октябре. В случае, если Аграмунт решит уйти в отставку добровольно, то процедура "импичмента" прекратится.

Ранее ассамблея вынесла вотум недоверия Аграмунту, но не смогла отстранить его от должности. Процедура отстранения председателя от должности не была предусмотрена в регламенте ПАСЕ. На этой неделе в ходе летней сессии ПАСЕ фракция Европейской народной партии исключила Аграмунта из своего состава. Теперь политик имеет статус независимого депутата.

Вопрос о снятии председателя ПАСЕ с должности был инициирован после того, как он возглавил делегацию ассамблеи и депутатов Госдумы России при поездке в Сирию.