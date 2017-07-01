Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Гонконг отмечает 20-летие окончания британского правления

Задержания происходили в Гонконге и накануне прибытия председателя КНГ Си Цзиньпина, 28 июня 2017

В Гонконге в день 20-летия возвращения этой бывшей британской колонии под управление Китая, произошли столкновения демократических активистов со сторонниками пропекинского курса. Несколько участников столкновений были задержаны.

В праздновании участвовал председатель КНР Си Цзиньпин, который также присутствовал на инаугурации новой главы администрации Гонконга Кэрри Лам.

В 1997 году, при передаче Гонконга Китаю, власти КНР обещали соблюдать в отношении Гонконга принцип "одно государство - две системы". Однако, среди части населения бывшей колонии растёт беспокойство относительно будущего Гонконга.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG