"Вы поколение счастливых"

В украинском городе Первомайске Николаевской области из стены местного Дома культуры извлекли капсулу с посланием, которую торжественно заложили местные комсомольцы 50 лет назад - в 1967 году.

Об этом сообщает сайт Коммунистической партии Украины (организация была формально запрещена в стране, сейчас идет суд по ее апелляции, но сайт работает и регулярно обновляется, например, новостями о том, что "Украинский комсомольский стройотряд прибыл в Минск").

На сайте КПУ обращение приводится полностью, здесь приведем только самые интересные отрывки. Стилистика обращения подчеркнуто торжественна и может показаться читателям, знакомым, например, с творчеством Владимира Сорокина, даже пародийной:

Сегодня, накануне празднования 50-летия нашего государства, протягиваем вам в ХXI век наши дружеские руки и с гордостью сообщаем: социалистическое соревнование под девизом "Тебе, родная партия, наш труд, наши сердца!" прошло отлично. 25 комсомольско-молодежных бригад города боролись за звание бригады имени 50-летия Советской власти.

Работницы швейной фабрики, труженики завода им. 25 Октября, знаете ли вы, что именно ваши предшественники из бригады №13 цеха №4 швейной фабрики под руководством Лидии Дьяченко и Герасименко Галины с 9-го участка имени Героя Советского Союза Парфентия Гречаного завода им. 25 Октября, признаны победителями в юбилейном соревновании.

Затем комсомольцы прошлого устраивают потомкам допрос с пристрастием:

Знакомо ли вам звание "Ударник коммунистического труда"? <...>

Жив ли в памяти вашей Павка Корчагин? <...>

Храните ли вы Книги Почета с именами победителей юбилейного соревнования молодых рабочих: швеи-машинистки Веры Бондарь, аппаратчицы молочно-консервного комбината Ирины Катулы, токаря Голованя Владимира, рабочего Сахарного завода Середы Анатолия, лаборантки Горпищекомбината Кузьменко Галины?

Это несколько курьезный момент, поскольку письмо от имени комсомольцев города подписано токарем Владимиром Голованем, рабочим Сахарного завода Анатолием Середой и лаборантом Горпищекомбината Галиной Кузьменко (и примкнувшей к ним десятиклассницей Татьяной Бойко). Но следующий отрывок письма если и вызывает улыбку, то очень горькую:

Вы поколение счастливых: над вами чистое небо, а войны в мире для всех, живущих в 2017 году, стали историей. Вы не скандировали: "Позор агрессорам Израиля!", вам не пришлось участвовать в митингах протеста против преступной войны во Вьетнаме, читать в газетах о провокациях против революционной Кубы. Как далеко от вас эти, современные нам, события!

Давно уже не находят озорные мальчишки гильзы от патронов, заржавевшие затворы ружей.

Дальше там про цветущие поля пшеницы на Венере и Марсе, - представления столь же далекие от реальности 2017 года, как и мир не то чтобы во всем мире, но даже на Украине. Начавшись как комедия, письмо завершается на драматичной ноте.

Evgeny Minchenko

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Слегка подрывает веру в прогресс.

Капсулу вскрыли вовсе не коммунисты, а официальные городские власти Первомайска. Вот как на этом событии говорится на городском сайте:

Празднование дня молодежи в Первомайске 25 июня в этм году ознаменовалось несколько неординарным событием - во время праздничной программы было вскрыта капсула-обращение молодежи 1967 года к моложежи 2017 года <...> В тексте обращения, которое ведущий зачитал со сцены, помимо прочего речь идет о труде горожан во имя будущего страны.

Капсулу отправят в музей, но самое интересное говорится дальше: Современная молодежь в свою очередь написала обращение к молодежи 2067 года, капсулу с текстом которого замуровали на месте старого обращения. Основным содержанием послания стало пожелание помнить о людях, которые жили в прошлом, заботиться о настоящем поколении и думать о будущем тех, кто придет на смену.

Репортаж об этом событии снял украинский телеканал 1+1. Из него следует, что современные молодые люди уже не знают, кто такие комсомольцы, а свое обращение к потомкам начали словами гордости за Украину.

Спустя 50 лет узнаем, что писала современная украинская молодежь своим потомкам - и сбылись ли ее мечты.