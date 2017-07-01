Украина: атака хакеров должна была дестабилизировать ситуацию

Кибератака на украинские организации, учреждения и предприятия 27 июня имела своей целью "дестабилизацию социально-экономической обстановки" на Украине, заявила Служба безопасности Украины. По ее данным, к атакам, по всей вероятности, причастны те же хакерские группировки, которые проводили подобные взломы в декабре 2016 года. Тогда была нарушена работа финансовой системы, транспортных и энергетических предприятий, говорится в сообщении.

Сотрудники украинских спецслужб считают, что нападение было спланировано заранее и происходило в несколько этапов, начавшись в канун национального государственного праздника.

Нынешняя кибератака производила впечатление нападения с целью вымогательства. Однако, как отмечает "Украинская правда", отсутствие реального механизма завладения средствами подтверждает: обогащение не было целью атаки.

Как сообщалось, в минувший вторник ряд украинских компаний и банков подверглись хакерских атакам. Вирус нарушил работу правительства и вывел из строя систему электронного оборота документации на Чернобыльской АЭС.

