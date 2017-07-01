В Петербурге задержаны двое граждан Турции – главы НКО

В Петербурге задержаны два руководителя НКО – граждане Турции. Они подозреваются в даче взятки сотруднику Госинспекции труда – после выявленных в работе их организаций нарушений.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник, возбуждено уголовное дело в отношении Озтюрка Аднана и Сарышахина Эшрефа. У них проведены обыски. Решается вопрос о мере пресечения.

В мае НКО "Оксворд Вижн" и "Русско-турецкий культурный центр", во главе которых стояли задержанные, были оштрафованы за многочисленные административные правонарушения.