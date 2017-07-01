В Германии эвакуирована тюрьма, где найдена бомба времён войны

В германском городе Регенсбург (земля Бавария) эвакуирована тюрьма, на территории которой обнаружена невзорвавшаяся авиабомба времён Второй мировой войны.

Более 100 заключённых переправлены в место, о котором не сообщается.

Эвакуируют и почти полторы тысячи жителей соседних с тюрьмой домов.

Сапёры должны обезвредить бомбу весом в 225 килограммов.





