Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

В Германии эвакуирована тюрьма, где найдена бомба времён войны

В германском городе Регенсбург (земля Бавария) эвакуирована тюрьма, на территории которой обнаружена невзорвавшаяся авиабомба времён Второй мировой войны.

Более 100 заключённых переправлены в место, о котором не сообщается.

Эвакуируют и почти полторы тысячи жителей соседних с тюрьмой домов.

Сапёры должны обезвредить бомбу весом в 225 килограммов.


Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG