"Коммерсант": пятерых сотрудников ФСБ арестовали за крупную взятку

Пятерых сотрудников управления ФСБ по Москве и области арестовали по делу о вымогательстве взятки у руководства научно-исследовательского института имени Снегирёва. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в ведомстве.

По информации издания, сотрудники ФСБ проверяли деятельность института и обнаружили нарушения, связанные с оформлением сотрудников. После этого работники спецслужбы стали требовать у директора института Игоря Григорьева взятку, угрожая возбудить дело об особо крупном мошенничестве или растрате.

Григорьев обратился в управление собственной безопасности ФСБ и под контролем спецслужб договорился о выплате трех миллионов рублей.

При передаче денег задержали полковника ФСБ Алексея Круглова. Остальные сотрудники были задержаны позже. Двое офицеров признали свою вину и находятся под домашним арестом. Остальные подозреваемые вину не признали и по решению суда помещены в СИЗО.

