В Москве задержали участников одиночных пикетов

В Москве на Крымском мосту задержали двух активистов неформального объединения "Протестная Москва", которые стояли с пустыми плакатами. Их рты были заклеены скотчем. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Еще один одиночный пикет прошел у станции метро "Лубянка". Активистка также стояла с пустым плакатом.

Всех пикетчиков доставили в отделы внутренних дел.

По данным телеканала, участники акции выступают против запрета на проведение одиночных пикетов во время Кубка конфедераций по футболу, который походит в России. Протестующие намерены продолжить акцию у здания Госдумы.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ об особых мерах безопасности во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Согласно документу, все публичные мероприятия, не имеющие отношения к спорту, должны проводиться только по согласованию с местными властями и ФСБ.

