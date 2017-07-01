В Италии задержан гражданин Украины по обвинению в убийстве Андреа Рокелли

В Италии задержан гражданин Украины Виталий Марков. Его подозревают в причастности к гибели итальянского фоторепортёра Андреа Рокелли и его переводчика и правозащитника Андрея Миронова, а также к ранению французского фотожурналиста Вильяма Роглона 24 мая 2014 года под Славянском (Донецкая область Украины). Об этом сообщило 1 июля издания La Repubblika.

Одновременно об аресте написал в фейсбуке заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, заявив, что прокуратура об этом уведомлена.

Советник главы МВД Украины, депутат Антон Геращенко сообщил, что Виталий Марков приехал в Италию, чтобы навестить проживающую там мать. По мнению Геращенко, "вся эта история больше похожа на очередную российскую провокацию".

В мае 2014 года машина, в которой ехали иностранные журналисты и правозащитник, попала под миномётный обстрел в Донбассе. До сих пор в этом нападении украинские силы обвиняют сепаратистов, а те - добровольцев, воюющих на стороне властей Украины.











