Владимир Путин подписал закон о сносе домов в Москве

Президент России Владимир Путин подписал закон о так называемой реновации в Москве. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В среду документ, по которому власти Москвы будут сносить дома и расселять жильцов, одобрили в Совете Федерации. 14 июня в окончательном чтении закон приняли депутаты Госдумы.
Власти Москвы в рамках программы реновации намереваются снести более 4,5 тысяч домов в 85 районах города, а жителей обещают переселить в новостройки.
Ранее стоимость "реновации" оценивалась в три триллиона рублей. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей. В городе неоднократно проводились акции протеста.
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