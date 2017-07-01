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Владимир Путин подписал закон о сносе домов в Москве

Russia -- An excavator wrecks a building, which is part of the old five-storey apartment blocks demolition project launched by the city authorities, in Moscow, Russia, June 20, 2017

Президент России Владимир Путин подписал закон о так называемой реновации в Москве. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В среду документ, по которому власти Москвы будут сносить дома и расселять жильцов, одобрили в Совете Федерации. 14 июня в окончательном чтении закон приняли депутаты Госдумы.

Власти Москвы в рамках программы реновации намереваются снести более 4,5 тысяч домов в 85 районах города, а жителей обещают переселить в новостройки.

Ранее стоимость "реновации" оценивалась в три триллиона рублей. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей. В городе неоднократно проводились акции протеста.

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