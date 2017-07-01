В Лондоне прошла антиправительственная демонстрация

В Лондоне несколько тысяч человек провели марш против политики консервативного кабинета Терезы Мэй. Звучат требования об отставке правительства.
Демонстранты собрались около штаб-квартиры корпорации Би-би-си. В руках несли плакаты с призывами отказаться от политики резкого сокращения государственных расходов, начиная со сферы здравоохранения и заканчивая полицией.
Затем участники шествия дошли до Парламентской площади, где перед ними выступил лидер оппозиционных лейбористов Джереми Корбин, назвавший правительственную программу особенно жестокой по отношению к самым бедным слоям населения.
Акция протеста была организована профсоюзами.
29 июня кабинету Терезы Мэй был вынесен вотум доверия Палаты общин. Этого консерваторы добились благодаря соглашению с юнионистами, обещавшими поддержку тори в парламенте в обмен на финансовую помощь Северной Ирландии в размере миллиарда фунтов стерлингов. Тереза Мэй была вынуждена пойти на это, поскольку на досрочных выборах 8 июня ее партия потеряла большинство в Палате общин.
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