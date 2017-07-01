В Лондоне прошла антиправительственная демонстрация

В Лондоне несколько тысяч человек провели марш против политики консервативного кабинета Терезы Мэй. Звучат требования об отставке правительства.

Демонстранты собрались около штаб-квартиры корпорации Би-би-си. В руках несли плакаты с призывами отказаться от политики резкого сокращения государственных расходов, начиная со сферы здравоохранения и заканчивая полицией.

Затем участники шествия дошли до Парламентской площади, где перед ними выступил лидер оппозиционных лейбористов Джереми Корбин, назвавший правительственную программу особенно жестокой по отношению к самым бедным слоям населения.

Акция протеста была организована профсоюзами.

29 июня кабинету Терезы Мэй был вынесен вотум доверия Палаты общин. Этого консерваторы добились благодаря соглашению с юнионистами, обещавшими поддержку тори в парламенте в обмен на финансовую помощь Северной Ирландии в размере миллиарда фунтов стерлингов. Тереза Мэй была вынуждена пойти на это, поскольку на досрочных выборах 8 июня ее партия потеряла большинство в Палате общин.