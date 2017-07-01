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Путин подписал закон о блокировке копий пиратских сайтов

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке "зеркал" пиратских сайтов.

Текст документа размещён в субботу на портале правовой информации.
Закон определяет порядок ограничения доступа к копиям пиратских сайтов - в частности, обязывает операторов связи заблокировать доступ к ним в течение суток с момента получения соответствующего требования Роскомнадзора. Кроме того, операторы поисковых систем, распространяющих в интернете рекламу, будут обязаны прекратить выдачу сведений об имени их доменов.

Закон был принят Госдумой 23 июня, а 28-го - одобрен Советом Федерации.

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