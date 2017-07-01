В американских штатах отказались обнародовать данные по выборам

Почти половина американских штатов отказалась предоставлять данные о выборах комиссии, созданной по указу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает американское издание The Hill.

Обнародовать имена, даты рождения и партийную принадлежность избирателей отказались 24 из 50 штатов.

Специальная комиссия, которая изучает вопросы защищенности системы голосования от кибератак на выборах президента США в 2016 году создана Трампом в конце июня. Слушания с участием представителей комиссии запланированы на июль.

Ранее газета Washington Post сообщила, что летом и осенью 2016 года действия хакеров затронули избирательные системы в 21 штате США. По информации издания к кибератаке были причастны злоумышленники из России.

Москва категорически отрицает какую-либо причастность к кибератакам на различные американские структуры и СМИ в ходе президентской кампании 2016 года.

