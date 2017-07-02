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Татарстан: более 10 человек погибли при столкновении автобуса с "Камазом"

Одна из автокатастроф в России с участием пассажирского автобуса (архивное фото)

В Татарстане возбуждено уголовное дело в связи с катастрофой, приведшей к гибели по меньшей мере 13 человек, с участием пассажирского автобуса Самара - Ижевск и автомобиля "Камаз" недалеко от Заинска.

ДТП произошло в воскресенье примерно в 00:40 по московскому времени. Автомобиль "Камаз" столкнулся с пассажирским автобусом. В результате столкновения автобус опрокинулся и загорелся. Погибшие и пострадавшие - все из автобуса, всего в нем находилось 28 человек, включая водителя. Водитель грузовика не пострадал.

По данным Минздрава региона, по состоянию на 6:30 погибли 13 человек, 15 пострадали.

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