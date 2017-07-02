Качиньский: предстоящий визит Трампа - "новый успех" Польши

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что другие европейские страны завидуют тому, что президент США Дональд Трамп планирует посетить Варшаву в преддверии саммита Группы 20 (G20) в Германии. 1 июля Качиньский заявил, что у Польши "новый успех - визит Трампа".

Качиньский, представляющий партию правых националистов, добавил, что другие "завидуют этому [визиту] - англичане нападают на нас из-за этого". Качиньский не уточнил, какие атаки он имел в виду.

Трамп должен прибыть в Варшаву 5 июля, а затем 7 июля на встречу G20 в Германии.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригласила президента США посетить Лондон с государственным визитом после его инаугурации 20 января, но дата так и не была установлена.

Партия Качиньского критиковала других членов Европейского союза, требуя больших полномочий для Польши при принятии решений в ЕС. В своей речи Качиньский также повторил, что Польша отказывается принять план ЕС по перемещению мусульманских мигрантов из Италии и Греции. Он утверждал, что политика его партии спасла Польшу от "социальной катастрофы" и снижения уровня жизни.