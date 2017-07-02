Бывший премьер-министр Израиля Ольмерт досрочно вышел из тюрьмы

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт досрочно вышел из тюрьмы. Ольмерт отбывал срок за коррупцию. Он провел за решеткой 16 с половиной месяцев из 27. Теперь до конца приговора бывший премьер будет обязан дважды в месяц отмечаться в полиции, а также принимать участие в работе волонтерских организаций.
Ольмерт стал первым в истории Израиля премьер-министром, которого отправили в тюрьму. Его признали виновным в получении взяток во время строительства жилого комплекса в Иерусалиме. Он занимал пост премьер-министра с 2006 по 2008 год.
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