Украина: сепаратисты и Киев обвиняют друг друга в нарушении перемирия

На Украине вновь нарушено перемирие. Киев обвиняет сепаратистов в 25 обстрелах. Украинские военные и пророссийские сепаратисты обвиняют друг друга в обстрелах. Так называемая ДНР говорит, что по их позициям тоже открывали огонь 35 раз. За минувшие сутки погибли двое украинских военных, еще двое пострадали. А накануне из тяжелой артиллерии обстреляли город Марьинку в Донецкой области.

По словам представителя ДНР, семь домов повреждены в поселке Александровка, один дом пострадал в Докучаевске, один в селе Саханка, один в Горловке. "Село Ленинское обесточено, ведутся восстановительные работы", – сказал он.



Как сообщает в "Фейсбуке" в воскресенье киевский штаб военной операции, за прошедшие сутки на Донецком направлении сепаратисты вели обстрелы позиций ВСУ на Приморском и на Луганском направлениях.

Неделю назад в регионе началось так называемое "хлебное перемирие" – это режим тишины на время сбора урожая. И это первый подобный обстрел за последнее время. Данных о погибших мирных жителях нет. Разрушено несколько домов. Многие снаряды не разорвались. Сейчас эксперты выясняют, откуда велась стрельба. По плану нынешнее перемирие в Донбассе должно было продлиться до конца августа.