В Мадриде прошёл самый большой в Европе гей-парад

В Мадриде в субботу вечером прошёл самый большой в Европе гей-парад. В нём приняли участие сотни тысяч человек.
На марш за равенство вышли профсоюзы и испанские политики. Участники парада несли радужные флаги и лозунги в поддержку сексуальных меньшинств. В колонне был виден российский триколор и плакаты в поддержку геев Чечни. Шествие длилось несколько часов и завершилось концертом.
Испания стала одной из первых европейских стран, где узаконили однополые браки.
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