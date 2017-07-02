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В Мадриде прошёл самый большой в Европе гей-парад

В Мадриде в субботу вечером прошёл самый большой в Европе гей-парад. В нём приняли участие сотни тысяч человек.

На марш за равенство вышли профсоюзы и испанские политики. Участники парада несли радужные флаги и лозунги в поддержку сексуальных меньшинств. В колонне был виден российский триколор и плакаты в поддержку геев Чечни. Шествие длилось несколько часов и завершилось концертом.

Испания стала одной из первых европейских стран, где узаконили однополые браки.

В Мадриде прошёл самый большой в Европе гей-парад
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