В Мадриде прошёл самый большой в Европе гей-парад

В Мадриде в субботу вечером прошёл самый большой в Европе гей-парад. В нём приняли участие сотни тысяч человек.

На марш за равенство вышли профсоюзы и испанские политики. Участники парада несли радужные флаги и лозунги в поддержку сексуальных меньшинств. В колонне был виден российский триколор и плакаты в поддержку геев Чечни. Шествие длилось несколько часов и завершилось концертом.

Испания стала одной из первых европейских стран, где узаконили однополые браки.