Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Трамп: "Фальшивые СМИ не заставят нас замолчать"

Президент США Дональд Трамп во время встречи со СМИ

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике традиционные американские СМИ. Выступая в субботу с обращением к американским ветеранам и евангельским христианам, собравшимся по случаю уикенда Дня независимости в Вашингтоне, он обвинил СМИ в том, что они "действуют топором".

"Фальшивые СМИ пытаются заставить нас замолчать, но мы не позволим им, потому что люди знают правду. Фальшивые СМИ пытались помешать мне прийти в Белый дом, но я президент, а они нет", – заявил президент США.

Трамп о "фальшивых СМИ", которые проиграли
пожалуйста, подождите
0:00:16
0:00:00 /0:00:16
Скачать медиафайл

"Дело в том, что пресса уничтожила себя, потому что они зашли слишком далеко. Вместо того чтобы быть тонкими и умными, они использовали топор, и люди видели это с самого начала", – сказал Трамп.

Трамп обвинил американские СМИ в топорности
пожалуйста, подождите
0:00:16
0:00:00 /0:00:16
Скачать медиафайл

"Их повестка дня – не ваша повестка дня", – заявил Трамп ветеранам.

Трамп: "Во всех своих действиях буду опираться на военных и ветеранов"
пожалуйста, подождите
0:00:20
0:00:00 /0:00:20
Скачать медиафайл

"Мы добиваемся успехов в торговле, в экономике, в Верховном суде, при обсуждении Второй поправки (конституционная поправка США, гарантирующая право хранить и носить огнестрельное оружие), мы будем делать ставку на наших военных, на наших ветеранов, а также будем укреплять наши границы", – отметил он.

В воскресенье в твиттере Трампа появилось видео, посвященное его противостоянию с телеканалом CNN:

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG