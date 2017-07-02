Трамп: "Фальшивые СМИ не заставят нас замолчать"

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике традиционные американские СМИ. Выступая в субботу с обращением к американским ветеранам и евангельским христианам, собравшимся по случаю уикенда Дня независимости в Вашингтоне, он обвинил СМИ в том, что они "действуют топором".

"Фальшивые СМИ пытаются заставить нас замолчать, но мы не позволим им, потому что люди знают правду. Фальшивые СМИ пытались помешать мне прийти в Белый дом, но я президент, а они нет", – заявил президент США.

"Дело в том, что пресса уничтожила себя, потому что они зашли слишком далеко. Вместо того чтобы быть тонкими и умными, они использовали топор, и люди видели это с самого начала", – сказал Трамп.

"Их повестка дня – не ваша повестка дня", – заявил Трамп ветеранам.

"Мы добиваемся успехов в торговле, в экономике, в Верховном суде, при обсуждении Второй поправки (конституционная поправка США, гарантирующая право хранить и носить огнестрельное оружие), мы будем делать ставку на наших военных, на наших ветеранов, а также будем укреплять наши границы", – отметил он.

В воскресенье в твиттере Трампа появилось видео, посвященное его противостоянию с телеканалом CNN: