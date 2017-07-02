Неизвестный дрон нарушил работу лондонского аэропорта Гатвик

В Лондоне беспилотный аппарат, пролетавший вблизи взлетно-посадочной полосы аэропорта Гатвик, вынудил дирекцию дважды в течение получаса закрыть полосу. По меньшей мере два рейса были перенаправлены в другой аэропорт, сообщает Би-би-си.

Представители аэропорта заявили, что взлётно-посадочная полоса была сначала закрыта на девять минут, затем ещё на пять. Уже заходивший на посадку рейс Easyjet направился в лондонский аэропорт Станстед, а другой самолет, компании British Airways, был вынужден направиться город Борнмут на южном побережье. Самолёты остальных рейсов получили команду кружить над графством Западный Сассекс.

Полиция расследует инцидент в аэропорту Гатвик - втором по объему пассажирских перевозок после Хитроу.